نفقات حكومة الدبيبة خلال 3 سنوات

أخبار ليبيا 24

قالت الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إنها أنفقت 15 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الماضية، أي منذ إنشائها في أكتوبر 2021.

وأوضحت الحكومة أن النفقات في غالبها استخدمت لسداد ديون قطاع النفط في ليبيا والبالغة قيمتها 7.8 مليار دولار.

وأضافت الحكومة أن النفقات شملت 1.8 مليار دولار انفقتها على قطاع الكهرباء. وذكرت أنها خلال تلك الفترة أنفقت 977 مليون دولار لتوريد الأدوية من الخارج، إضافة إلى 330 مليون دولار أنفقتها على علاج المرضى الليبيين بالخارج.

حكومة الدبيبة: نفقاتنا شملت البنية التحتية

وقالت حكومة الدبيبة، إنها أنفقت 1.2 مليار دولار على الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة بالخارج إضافة إلى العاملين بالبعثات الدبلوماسية والجهات التابعة لليبيا بالخارج.

وأشارت الحكومة إلى أن النفقات شملت صيانة الطرق والمدارس والمستشفيات ومشاريع المياه.

وكان إجمالي الإنفاق المالي لليبيا خلال العام 2023 بلغ 125.7 مليار دينار أي ما يعادل (26.1 مليار دولار) وفقًا لبيان لمصرف ليبيا المركزي.

كما كان إجمالي الإنفاق العام 2022، 127.9 مليار دينار أي ما يعادل (28 مليار دولار). وتشكل المرتبات غالبية حجم الإنفاق العام للدولة.

وتشكل عائدات النفط الخام ما نسبته 79 بالمئة من إجمالي الإيرادات في ليبيا. وتنتج البلاد نحو 1.2 مليون برميل يوميا، وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إن لديها خطة متوسطة المدى لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا.