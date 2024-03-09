نصية: فرض ضريبة على سعر الدولار سيكون مصدرًا للفساد

أخبار ليبيا 24

اعتبر عبد السلام نصية، عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، أن قرار المصرف المركزي بفرض ضريبة على سعر الدولار، سيكون مصدرًا للفساد، بسبب تعدد أسعار الصرف.

وأوضح القرار سيؤدي إلى وجود ثلاثة أسعار للدولار، الأول يُطاول القطاع العام وهو 4.48 دنانير، وآخر للمواطنين والتجار بعد تطبيق الضريبة، وثالث هو سعر السوق الموازي، لافتا إلى أن فرض رسوم على سعر الصرف يعد تحايلاً، لأنه عبارة عن تعديل سعر الصرف بطريقة غير مباشرة، مشددا على أن هناك أطراف تحاول استغلال الأزمة الاقتصادية في الصراع السياسي.

عقيلة صالح: وافقنا على طلب الكبير بفرض ضريبة على سعر الدولار

وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب قد أكد في تصريحات تلفزيونية، تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي طلب من البرلمان وضع ضريبة على سعر صرف الدولار، لافتا إلى أن الكبير أكد أنه في حال لم يتم فرض تلك الضريبة، سيرتفع الدولار إلى 12 أو 13 دينار، وسيستقر سعره في حال فرضها، ولن تحدث ارتفاعات في أسعار السلع المدعومة من الدولة.

وأضاف عقيلة صالح أن الكبير طلب تطبيق هذا القرار لفترة مؤقتة حتى نهاية العام، لافتا إلى أن اللجنة المالية وافقت على هذا الأمر وسنصدر هذا القرار، مشددا على أن هذا القرار لن يؤثر على السلع التي تهم المواطن، ويمكن أن يتم تعديل القرار في أي لحظة من اللحظات، لافتا إلى أن مجلس النواب سيراقب ألا يتضرر المواطن من هذا القرار أبدًا، ويمكن أن يتراجع عنه أو يعدل فيه لو وجد أي ضرر.