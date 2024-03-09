مراسلنا: لقاء مرتقب للرئاسات الثلاث في القاهرة

أخبار ليبيا 24

كشف مراسل “أخبار ليبيا 24” عن لقاء ثلاثي مرتقب برعاية جامعة الدول العربية بين كلا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

مراسلنا: اللقاء تم التنسيق له في أنطاليا وبرعاية تركية

وأوضح مراسلنا أن اللقاء الثلاثي تم التنسيق له في أنطاليا في مقر الحوارية الدبلوماسية وبرعاية تركية، مضيفا أن اللقاء الثلاثي المرتقب سيكون في القاهرة اليوم السبت أو غداً الأحد.

اليسير: المصالحة الشاملة والحقيقية شرط أساسي لاستقرار ليبيا

من جانبه رجح عبدالمنعم اليسير، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر السابق، إن اللقاء المرتقب عن توافق يدفع بعجلة المصالحة والاتفاق على مشروع يخرج ليبيا من مرحلة التشظي والانقسام، مشيرًا إلى أن المصالحة الشاملة والحقيقية التي يعترف بها الجميع، شرط أساسي لاستقرار ليبيا، مطالبًا بـالتحرر من التعصب والانطواء وراء أي شعارات أو توجهات سياسية.

اليسير: الانتخابات خطوة مهمة وعلى الجميع إنجازها دون إقصاء

وشدد اليسير على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خطوة مهمة على جميع الفرقاء التعاون لإنجازها دون إقصاء لأي فصيل وتحت أي مبرر، مؤكدا على أن الأوان قد حان لجميع الأطراف بأن تتجاوب وتتعاون على الاتفاق للوصول إلى حل يصل بليبيا إلى مرحلة الاستقرار.

وكان بعض أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، قد انخرطوا في جهود مشتركة، قادت إلى اجتماع عقد في تونس قبل أيام، حضره نحو 140 عضوًا من المجلسين، نتج عنه بيان جدد الالتزام بالقوانين الانتخابية التي يرفضها تكالة، وتشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

إلا أن ذلك الاجتماع، الذي لم يعلق عليه رئيسا المجلسين في حينه، كان يمهد للقاء طال انتظاره بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح ومحمد تكالة، لحلحلة النقاط الخلافية بين المجلسين، والدفع بملف الانتخابات قدمًا.