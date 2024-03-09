العبيدي: اجتماع رئاسات المجالس الثلاثة في القاهرة هدفه كسر الجمود السياسي

أخبار ليبيا 24

قال عمر العبيدي النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، إن اللقاء الثلاثي، الذي سيجمع عقيلة صالح رئيس البرلمان ومحمد تكّالة رئيس مجلس الدولة ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، يأتي لأجل كسر الجمود السياسي للدفع بليبيا إلى الانتخابات.

وسيعقد الاجتماع، يوم غد الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة بدعوة من جامعة الدول العربية.

العبيدي أوضح في تصريح لوكالتنا، اليوم السبت، أن اللقاء جاء بدعوة رسمية من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

الجامعة العربية: نسعى لإخراج ليبيا من أزمتها

يأتي ذلك بينما قال المتحدث باسم الأمين العام لـ الجامعة العربية، جمال رشدي، إن دعوة رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا أتت استشعارًا لمسؤوليات الجامعة الأصيلة تجاه هذا البلد العربي المهم وفي هذا التوقيت الدقيق.

وأضاف رشدي: “إنها مسعى لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها وتزايدت أعباؤها وتبعاتها”.

وقال المتحدث: “إن المواطن الليبي يتطلع اليوم إلى ساسة للخروج من هذا الوضع الخانق عبر تحييد المصالح الضيقة ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبارات”.

وقال عقيلة صالح في تصريحات تلفزيونية أمس الجمعة إن الأمور جاهزة لتشكيل حكومة جديدة موحدة لمدة محددة ولزمن محدد. وأضاف رئيس البرلمان: “من المرجح التوصل لها خلال شهر رمضان”.

وفي تصريحاته حذّر عقيلة من أن عدم الإسراع في إجراء الانتخابات، سيكون له عواقب وخيمة على وحدة البلاد.

وقال: “لابد من تشكيل الحكومة الآن كخطوة أولى نحو الانتخابات.. هي من سيتولى التجهيز الكامل لها بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات”.