فرانس برس: تراجع القدرة الشرائية في ليبيا أضر كل الطبقات

أخبار ليبيا 24

قالت وكالة فرانس برس، إن القدرة الشرائية في ليبيا انهارت بسبب بسبب انخفاض قيمة العملة وتأخر الرواتب، بالرغم من عائدات الثروة النفطية.

وأضافت “فرانس برس” في تقرير لها ترجمته “أخبار ليبيا 24” أنه في بلد انهارت فيه القدرة الشرائية للمواطنين، يقارن بعض الزبائن في مركز للتسوق في العاصمة طرابلس، أسعار الزيت النباتي والمعجنات، بينما يكتفي آخرون بالنظر إلى أصناف اللحوم من دون شرائها، بسبب ثمنها الباهظ.

فرانس برس: انخفاض قيمة الدينار أثر بالسلب على الأسعار

وأشارت “فرانس برس” إلى أن السلال لم تعد ممتلئة كما كانت عليه قبل بضعة أشهر، بعد أن بدأت العائلات تحد من إنفاقها بالرغم من اقتراب شهر رمضان الذي يبدأ مطلع الأسبوع المقبل، ويشهد عادة ارتفاعًا في الاستهلاك والحركة التجارية.

وأرجعت وكالة “فرانس برس” سبب انخفاض القدرة الشرائية، إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة بكثافة إلى ليبيا، بسبب انخفاض قيمة الدينار الليبي من 5 دنانير لكل دولار في السوق الموازية إلى 7,5 دنانير للدولار الواحد (رسميًا 4,8 دينار).

وأضافت وكالة “فرانس برس” أنه ومع اقتراب شهر رمضان المبارك يعيش المواطن الليبي فترة حرجة من خلال ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الصرف ممّا أثر تأثيرًا كبيرًا على مدخراته الذي لا يستطيع أحيانًا شراء حاجياته الأساسية، وخاصة أننا على أبواب شهر رمضان، معتبرة أن الوضع مزريًا بالنسبة لإمكانيات المواطن من جميع الطبقات.