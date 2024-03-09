داعية إلى تشكيل حكومة جديدة.. منظمة نسائية ليبية: نسبة تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية السياسية محدود

أخبار ليبيا 24

قال “منبر المرأة الليبية من أجل السلام”، إن “المرأة في ليبيا تعرضت للتهميش والتمييز في الحياة السياسية على مر السنين، وكانت نسبة تمثيلها في المؤسسات الحكومية السياسية محدودة بشكل كبير، ومع ذلك قدمت إسهامات كبيرة في الانتفاضة الليبية، وفي بناء المجتمع، لذلك يجب أن يكون لها دور فاعل في تحديد مستقبل البلاد”.

ودعا المنبر في بيان له الجمعة إلى ضرورة تمثيل النساء بـ30% على الأقل في المجلس التشريعي القادم بغرفتيه، مشددا على أهمية تحقيق المشاركة الكاملة والفاعلة للنساء في الحياة السياسية في ليبيا.

وأكدت المنظمة النسائية أن حماية مشاركة المرأة في الحياة السياسية يُعد أمرا حيويا لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في ليبيا، فالنساء يواجهن التحرش والتهديدات والعنف في الحملات الانتخابية وفي الصناديق الانتخابية، وهو أمر يجب مكافحته بشكل فعال.

كما أكدت المنظمة أنه من خلال ضمان تمثيل النساء في المؤسسات الحكومية السياسية، وتوفير الحماية والوقاية اللازمة لهن يمكن تحقيق نجاح الانتخابات، لافتة إلى أن المرأة هي نصف المجتمع، ويجب أن يجرى تمثيلها بشكل عادل في المؤسسات الحكومية السياسية، وفي صنع القرارات.

ودعت المنظمة إلى اعتماد نهج مفاتيح السلام الشامل، لتحقيق السلام المستدام في البلاد، موضحة أن هذا النهج يسلط الضوء على الدور الأساسي لمشاركة النساء في عمليات السلام.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا النهج يمثّل دعوة إلى العمل لكي تلعب النساء دورًا فعالًا في تعزيز السلام والأمن، ولكي يُعترف بجهودهن ودعمها، وتستند الحملة إلى المبدأ الذي يفيد بأن آراء وتجارب النساء ضرورية لإنشاء اتفاقات سلام أكثر استدامة وعادلة.

وتابع المنبر: “في ليبيا تعد مشاركة النساء في عمليات السلام مهمة بشكل خاص، حيث يمكن لهن المساعدة في تقريب وجهات النظر المختلفة، وجلب رؤى متعددة إلى الطاولة. لكن على الرغم من دورهن الحاسم، يجرى غالبا تجاهل مشاركة النساء في عمليات السلام وتهميشها”.

ونبه المنبر إلى أن مشاركة المرأة الكاملة والفاعلة هي مفتاح صنع السلام المستدام. وأضاف: “السلام الإيجابي المتكامل الذي تتوافر فيه مقومات الحياة الكريمة، وليس السلام السلبي الذي يقتصر على وقف إطلاق النار وتقليص العنف”.

كما شدد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة محايدة تكون راعية للانتخابات، مضيفا أن اعتماد نهج مفاتيح السلام الشامل خطوة مهمة نحو تحقيق المشاركة الكاملة والفاعلة للنساء في الحياة السياسية، وتحقيق إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.