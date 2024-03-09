جادو تحذر من تفشي الحمى القلاعية وتتخذا إجراءات صارمة

أخبار ليبيا 24

اتخذت بلدية جادو بالجبل الغربي إجراءات صارمة لمنع تفشي الحمى القلاعية، محذرة من تفشي الأمراض في المواشي، كما دعت البلدية المربين إلى عدم تسهيل دخول المواشي سواء بأعداد صغيرة أو قطعان من أهالي أو مربين من خارج البلدية لمنع ومحاصرة انتشار عدوى الحمى القلاعية.

وأشار المجلس البلدي جادو في بيان الجمعة إلى صدور تعليمات عاجلة ومشددة من الجهات المختصة بالدولة بشأن انتشار أمراض الجلد العقدي والحمى القلاعية بين المواشي في بعض المناطق.

وشدد المجلس على أهالي البلدية بأخد الحيطة والحذر من انتشار تلك الأمراض بين مواشيهم، مضيفا أنه التدابير اللازمة وأصدر تعليماته إلى الجهات المعنية لعدم السماح بدخول واستيطان أية قطعان للماشية من خارج البلدية للاستقرار أو الرعي في المناطق الإدارية والرعوية التابعة للبلدية.

وأكد المجلس على ضرورة محاصرة انتشار عدوى هذا الوباء في الحدود الإدارية والمناطق الرعوية بالجفار، مطالبا من يلاحظ أية أعراض إصابة في مواشيه التواصل مع مكتب قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالبلدية لتقديم الخدمة البيطرية والإرشادات اللازمة.

والأربعاء الماضي، قال رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية الدكتور عبد الرحمن اجبيل، إن التحصينات ضد الحمى القلاعية غير لم تصل بعد.

وأوضح اجبيل في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، أن المركز قام بتوزيع الإمكانيات الحقلية والمخبرية لمراقبة ورصد مرضي الحمى القلاعية والجلد العقدي.

وأكد اجبيل، أن ما تم توزيعه يعتبر من مخزون المركز الوطني للصحة الحيوانية، ويبقى غير كافي، بعد انتشار بؤر جديدة.