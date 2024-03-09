“ثورة في المدرجات”.. شعب “بلا طوائف” بملعب طرابلس أمام سلطان جائر

أخبار ليبيا 24

هتفت الجماهير الرياضية الحاضرة في حفل افتتاح ملعب طرابلس الدولي أمس الجمعة منددة بالوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه الليبيون خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، فيما ظهر وكأنه ثورة ضد الوضع المالي للبلاد.

وانتقدت الجماهير الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التكاليف الباهظة التي تم إنفاقها على احتفالية إعادة افتتاح الملعب واستضافة لاعبين قدامى مقابل عشرات الآلاف من الدولارات دون مراعاة لاحتياجات المواطن.

وأحرجت تلك الهتافات، عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، خاصة وأنها انطلقت بصوت جماهيري واحد صدح صداه في كامل أرجاء الملعب، “وين وين وين.. وين السيولة وين”، في تنديد عن فقدان السيولة في المصارف التجارية مما أثقل كاهل المواطنين في ليبيا.

تلك الهتافات جاءت بالتزامن مع دخول الدبيبة إلى أرضية ملعب طرابلس الدولي للإشراف على إعادة افتتاحه بعد صيانته، في تعبير عن غضبهم من تأزم الأوضاع المعيشية وتأخر المرتبات ونقص الأموال، قبل أيام من دخول شهر رمضان.

وانتقد ليبيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التكاليف الباهظة التي تم إنفاقها على احتفالية إعادة افتتاح الملعب واستضافة لاعبين قدامى مقابل عشرات الآلاف من الدولارات، من دون مراعاة لاحتياجات المواطن، في ظل وجود أزمة في النقد الأجنبي بالبلاد بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وخلال هذه الفترة، تعاني غالبية المصارف التجارية في ليبيا من أزمة نقص السيولة النقدية، حيث يصطف يوميا عدد كبير من المواطنين في طوابير طويلة على أمل استلام وصرف رواتبهم، لقضاء حاجياتهم قبل شهر رمضان.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، تدافعا وازدحاما شديدين أمام عدد من المصارف في ليبيا، في مشاهد تعكس حجم الأزمة المالية التي تعانيها البلاد.

ويتزامن نقص السيولة في المصارف هذه الأيام مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية والذي وصل إلى نحو 7.2 دينار للدولار الواحد، مما أثر على أسعار السلع في الأسواق.