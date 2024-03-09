باتيلي: التوافق بين النواب والدولة يؤدي لتشكيل حكومة موحدة

أخبار ليبيا 24

دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، كافة الأطراف في ليبيا إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى الانتخابات

وقال باتيلي في تغريدة له عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة “إكس”، وطالعتها “أخبار ليبيا 24” أنه التقى السبت بعدد من أعضاء مجلس الدولة، عادل كرموس، ووحيد برشان، وصلاح ميتو، ونزار كعوان، ممثلين عن كتلة التوافق الوطني.

وأوضح باتيلي، أنه تم خلال اللقاء مناقشة الجمود الذي يعتري العملية السياسية في ليبيا في الوقت الراهن، مع استعراض السبل والوسائل اللازمة لتجاوز حالة الانسداد السياسي، لافتا إلى أنه شجع الأعضاء على مواصلة جهودهم لبناء توافق في الآراء داخل مجلس الدولة ومع مجلس النواب، ومع الطيف السياسي الليبي الواسع، بما في ذلك الأطراف الرئيسية، بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات.

عقيلة صالح: مُقترح الطاولة الخماسية يؤجل الانتخابات

وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد أكد أن مُقترح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن الطاولة الخماسية هو ما يؤجل تنفيذ قوانين الانتخابات، حتى يتم التوصل لتشكيل الحكومة، لافتا إلى أن هذه المبادرة ليس إلا تعطيل للمسيرة، لأن مجلس النواب لا يستطيع تعديل الإعلان الدستوري ولا يستطيع تعديل القوانين، متسائلا عن فائدة هذا الاجتماع.

وشدد عقيلة صالح على أن باثيلي مُتفهم أن القوانين الانتخابية صحيحة ومقبولة، ومقتنع بتشكيل الحكومة، لكن الحوار حاليًا حول كيفية تشكيلها.