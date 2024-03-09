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انخفاض الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية

9 مارس، 2024 12:46 م
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أخبار ليبيا 24

أظهرت أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية انخفاضا أمام الدينار في السوق الموازية في مستهل تعاملات الأسبوع مقارنة بما سجلته الخميس الماضي.

وهبط الدولار من 7.28 دينار إلى 7.17 دينار، واليورو من 7.85 دينار إلى  7.70 دينار والجنيه الإسترليني من 8.90 دينار إلى 8.75 دينار.

في حين لم يطرأ أي تغيير على سعر صرف الليرة التركية إذ سجلت 0.24 دينار في مستهل تعاملات الأسبوع، فيما انخفض سعر الدينار التونسي من 2.35 دينار إلى 2.25 دينار.

أما كسر الذهب سجل عيار 18 نحو 355 دينار خلال تعاملات اليوم وهو نفس السعر المسجل الخميس الماضي.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.81 دينار الخميس الماضي مقابل 4.82 دينار الأربعاء، حسب جدول أسعار الصرف المعلن من مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر صرف اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.24 دينار الأربعاء، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار.

وثبت متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.15 دينار، وانخفض اليوان الصيني إلى 0.66 دينار مقابل 0.67 دينار الأربعاء.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية بالتزامن مع قرب دخول شهر رمضان.  

9 مارس، 2024 12:46 م
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