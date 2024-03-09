النايض يبحث مع بوغدانوف التسوية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال عارف النايض، المُرشح الرئاسي، ورئيس تكتل “إحياء ليبيا” إنه ناقش مع نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، سبل الوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وصيانة السيادة والوحدة والإرادة الليبية الحرة.

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من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها أن بوغدانوف بحث مع النايض مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل الإعداد لإجراء الانتخابات العامة، موضحة أنه جرى خلال اللقاء تبادل مفصل وشامل لوجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت الوزارة أنه جرى خلال اللقاء التركيز على الوضع المستجد في ليبيا، بما في ذلك قضايا الإعداد وإجراء الانتخابات العامة. وخلال ذلك، تم التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية مبكرة للأزمة الليبية على أساس توافق وطني للقوى السياسية وفقا لتطلعات شعب هذا البلد وبما يخدم ضمان وحدته وسلامة أراضيه وسيادة الدولة الليبية.

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عقيلة صالح: باثيلي مقتنع بتشكيل حكومة جديدة

وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أكد أن المبعوث الأممي عبدالله باثيلي مُتفهم أن القوانين الانتخابية صحيحة ومقبولة، ومقتنع بتشكيل الحكومة، لكن الحوار حاليًا حول كيفية تشكيلها، مشيرا إلى أن مُقترح باثيلي بشأن الطاولة الخماسية هو ما يؤجل تنفيذ قوانين الانتخابات، حتى نعرف كيف نتوصل لتشكيل الحكومة، مشددا على رفضه لأي مناقشات تعيد الأزمة الليبة خطوات للخلف بمراجعة القوانين، أو ما إلى ذلك من أمور.