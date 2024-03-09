الصول: إعادة طرح مبادرة باتيلي بنفس الصيغة هو مجرد إدارة للأزمة

أخبار ليبيا 24

قال علي الصول، عضو مجلس النواب، إن طرح المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مبادرة “الطاولة الخماسية” بنفس الصيغة هو مجرد إدارة للأزمة، وليس سعيا لحلها.

وأوضح الصول أن مبادرة باتيلي تحتاج لتكون سداسية بمشاركة الحكومة المكلفة من البرلمان، أو رباعية باستثناء الحكومة منتهية الولاية، مستبعدا نجاح أي خطوة في ظل التخبط الحاصل في المشهد، مشددا على أن مجلس النواب لن يشارك في الطاولة، بينما يعمل على تشكيل حكومة موحدة مصغرة لتوحيد السلطة التنفيذية، والإشراف على الانتخابات.

مراقبون: واشنطن تسعى لإدارة الأزمة في ليبيا

وكان المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، قد جدد دعوته لاجتماع “الطاولة الخماسية”، بعد أيام من لقاءات متعددة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، بالأطراف الليبية.

ويرى مراقبون أن الموقف الأمريكي يسعى لإبقاء المشهد على ما هو عليه، نظرا لتحقق المصالح الغربية في ظل الوضع الراهن، مؤكدين أن الوضع في ليبيا سيبقى على ما هو عليه، نظرا لعدم توافر الطرف الذي يمكنه أن يسير الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية التي تتباين مواقفها، في ظل إخفاق البعثة الأممية ومجلس الأمن.

وينتظر الشعب الليبي إجراء انتخابات للمجالس المحلية والبلدية، لكن لم يتم تحديد موعدها حتى الآن بسبب عدم وجود تمويل للعملية الانتخابية التي تشمل 98 بلدية.

كما كان من المقرر أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أُرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين.