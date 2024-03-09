السلاك: المنفي ورط ليبيا في الانضمام لـ تكتل جديد يعادي المغرب

أخبار ليبيا 24

اعتبر محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، اتفاق كل من ليبيا والجزائر وتونس على عقد اجتماعات كل 3 أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان، في استثناء للمغرب وموريتانيا، بمثابة توجه لخلق تكتل مغاربي بعيدا عن الاتحاد المغاربي الذي تجمدت أنشطته ودوره منذ فترة.

وأضاف السلاك، أن الظرف الدولي والإقليمي الراهن يتسم بالسيولة الشديدة، وكان لزاما على الدول المغاربية أن تتأنى فى اتخاذ مثل هذه الخطوة خاصة تونس وليبيا، وأن تنأى بنفسها عن حالة الاستقطاب بين المغرب والجزائر، فيما يبدو وكأنه انحياز صارخ ومحاولة لعزل المغرب، بما تمثله من أهمية استراتيجية في المنطقة.

وأشار السلاك، إلى أنه لا معنى لاستبعاد المغرب بهذه الكيفية سوى الانخراط بشكل منحاز فى قضية خلافية بين بلدين شقيقين، وهذا بدوره قد يعمق الخلاف فى هذا التوقيت الحرج، لافتا إلى أنه من المبكر الحكم على رد فعل المغرب إزاء هذا التحرك، خاصة أن التصريحات الرسمية المقتضبة، قللت من الأمر واعتبرته مجرد اتفاق على صيغة للجلوس بشكل دوري، ما يعني أنه قد لا يترتب على ذلك أى تطورات مستقبلية.

ويرى السلاك أنه ليس من مصلحة ليبيا الدخول في تكتل يتنافر مع مصالح أي من دول المنطقة، خاصة أن المغرب بذلت جهودا دبلوماسية كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، واستضافت الفرقاء في مناسبات عديدة، كما أنها لم يسبق لها لعب أي أدوار سلبية أو التدخل في الشأن الليبي إلا بما يقرب بين الليبيين، مستنكرا اتخاذ هكذا قرار استراتيجي من قبل إدارة تصريف أعمال منتهية الولاية ووزارة بلا وزير.

اتفاق ليبي تونسي جزائري على تعاون رئاسي

وقبل أيام اتفق كل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على عقد اجتماعات كل 3 أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان، لـ تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة التي تشترك في الحدود.

اللقاء الذي عُقد على هامش القمة السابعة للغاز التي انعقدت في الجزائر، طرح علامات استفهام حول مستقبل الاتحاد المغاربي من جهة، وكذلك بشأن أهداف التكتل الثلاثي، ما إن كان محاولة لعزل المغرب، أو ترتيبا لأوضاع قادمة قد تفصح عنها الأيام المقبلة، بما يثير الكثير من علامات الاستفهام.