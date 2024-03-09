الزبيدي: واشنطن لا ترغب في إنهاء الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24

قال محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي، إن المبادرة التي طرحها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، المعروفة بـ “الطاولة الخماسية” مرفوضة من طرف مجلس النواب والقيادة العامة للجيش.

وأضاف الزبيدي أن طرح باتيلي للمبادرة مرة أخرى هو مجرد استهلاك للوقت وتدوير للأزمة، لافتا إلى أن واشنطن لا ترغب في إنهاء الأزمة الليبية في الوقت الراهن، وتتركها على ما هي عليه في ظل انشغالها في أوكرانيا.

وأوضح الزبيدي أن واشنطن لو أرادت حل الأزمة لعملت على ذلك بشكل عاجل، مشيرا إلى أنها غير مستعدة لإنهاء الأزمة حاليا، بينما تتحدث عن دعم حل لا تتوافر شروطه على الأرض.

وأشار الزبيدي إلى أن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة تدخل الأسبوع الماضي عبر الاتصال بالجانب التونسي لإلغاء اجتماع لأعضاء من النواب والدولة في تونس، كان يهدف لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات بتوافق بينهم، مشدد على أن الجانب الأمريكي متمسك ببقاء الدبيبة في ظل مراعاة مصالح الدول الغربية والحفاظ عليها.

اجتماع نيابي في تونس لتشكيل حكومة جديدة

وكان عددا من أعضاء مجلس النواب، ومجلس الدولة قد اجتمعوا في تونس، لتشكيل حكومة جديدة ومناقشة الانسداد السياسي وسبل تفعيل العملية الانتخابية، والتأكيد على ملكية العملية السياسية لليبيين.

واتفق أكثر من 120 عضوًا من المجلسين على تسجيل محضر اتفاق يتضمن القضايا المتفق عليها وآلية تنفيذيها، إضافة إلى إصدار بيان سياسي حول اللقاء وموجبات عقده وما صاحبه من صعوبات.

وبعد تعذر عقد اللقاء التشاوري بين أعضاء مجلسيّ النواب والدولة، جرى الاتفاق على ضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين الانتخابية رقم 27 و28 لسنة 2023، المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب بالتوافق بين المجلسين.

وأثمر الاجتماع الاتفاق على دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات، فضلًا عن تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتين 90 و86 من القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب”.

وتضمنت نتائج الاجتماع كذلك ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسي، على أن يجري اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية.

وعبر المجتمعون عن القلق البالغ مما ورد قي تقرير المصرف المركزي حول حجم النهب والصرف خارج إطار القانون، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذا العبث ودعوة مجلس الإدارة بالمصرف المركزي إلى حماية الأصول واحتياطات الأموال الليبية.

وأكد المجتمعون أهمية تُشّكل لجنة من أعضاء المجلسين تتولى متابعة تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين بعد خمسة عشر يومًا من هذا الاجتماع، ودعوة كل الأحزاب السياسية والقوة الوطنية للتواصل والتنسيق مع اللجنة المكلفة من اجل مشروع وطني لإنقاذ البلاد. وتحضر اللجنة للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.

الدبيبة يغري تونس بدفع ديونه

وحاول رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بشتى الطرق عرقلة الاجتماع، حيث ألغت الداخلية التونسية ألغت الاجتماع بسبب عدم حصولهم على ترخيص، تزامنا مع تعهد المؤسسة الوطنية للنفط بدفع 200 مليون لدولة تونس مستحقات ديون صحية