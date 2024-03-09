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البرلمان: قد نرى الحكومة الجديدة خلال شهر رمضان

9 مارس، 2024 12:34 م
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أخبار ليبيا 24

توقع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، تشكيل حكومة جديدة موحدة خلال شهر رمضان بعد إجراء الاتصالات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة.

وأمس الجمعة قال رئيس مجلس النواب في حوار متلفز عبر قناة المستقبل التابعة للمجلس: “نجحنا في إقناع المجتمع الدولي بضرورة تشكيل حكومة واحدة تقود إلى الانتخابات”.

وتابع رئيس مجلس النواب، أن الشعب الليبي يطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجتمع الدولي يؤيد هذا الاتجاه، من أجل ذلك أجرينا التعديل الدستوري الثالث عشر وشكلنا لجنة 6+6.

وأكد المستشار صالح، أن القوانين الانتخابية جاهزة لإجراء الانتخابات متى ما أبدت المفوضية استعدادها وقد نشرت في الجريدة الرسمية وهي قوانين عادلة ولم تقصي أحدا.

وثمن المستشار صالح، دور لمجلس الأعلى للدولة وما أبدوه من حرص على الخروج بالبلاد من هذه المرحلة الخطيرة وآخر جهودهم المتمثلة في محاولة التقارب التي جرت في اجتماع تونس.

وتابع رئيس مجلس النواب :”لا مانع من الحوار مع الجميع، ونحن لا نستطيع تعديل القوانين الانتخابية ولا الإعلان الدستوري فما الداعي من محاولة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي جمع 5 أطراف إذا لم يكن الموضوع الرئيس تشكيل حكومة لإجراء الانتخابات”.

وفي ديسمبر من العام الماضي، جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي دعوته إلى عقد اجتماع لتسوية القضايا الخلافية بشأن الانتخابات قائلا: “نحتاج إلى جمع الأطراف الخمسة الرئيسية معا للتوصل إلى حل وسط واستعادة العملية الانتخابية”، وسبق أن سمى تلك الأطراف وهي: “المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش الوطني “.

 

9 مارس، 2024 12:34 م
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