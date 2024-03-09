الأهلي يفوز على الزمالك بثنائية نظيفة ويفك العقدة

أخبار ليبيا 24

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الاحتفاظ بلقبه وتوج بطلا لكأس مصر في نسختها الـ91 للمرة الثانية على التوالي، والتاسعة والثلاثين في تاريخه بفوز دراماتيكي في الوقت القاتل على حساب غريمه التقليدي الزمالك بثنائية نظيفة، الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في المباراة النهائية.

وسجل هدفي فوز الأهلي إمام عاشور لاعب الزمالك السابق في الظهور الأول بالقميص الأحمر في الدققة “85” والبديل محمد مجدي “أفشه” في الوقت بدل من الضائع “90+5”.

وغلب الحذر الدفاعي علي مجريات اللقاء في شوطها الأول والذي كان متوسطا فنيا، فيما انحصر اللعب أغلب فتراته في وسط الملعب مع أفضلية هجومية للزمالك الأكثر سيطرة واستحواذا.

وساهم إمام عاشور لاعب وسط الأهلي بالفوز على الزمالك في الدربي الأول له بقميص الأحمر، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 84، وصنع الثاني في الدقيقة 94.

الأهلي يفك العقدة

وكسر الأهلي عقدة عدم الفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر على مدار 17 عاماً، منذ الفوز على الزمالك في النهائي الشهير عام 2007 والذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 4 / 3.

ومنذ تلك المباراة الشهيرة، التقى الأهلي مع الزمالك في 4 نهائيات الأولى، وفي نهائي كأس مصر موسم 2014 – 2015 وفاز فيها الزمالك بهدفين دون رد، وفي نهائي موسم 2015 – 2016، وفاز الزمالك بنتيجة 3-1، وفي نهائي موسم 2020 – 2021 فاز الزمالك بنتيجة 2-1، قبل أن يعود الأهلي ويفوز في نهائي نسخة 2022 / 2023 ويكسر عقدة عمرها 17 عاما.

تصوير: محمد تاج الدين

خاص أخبار ليبيا 24