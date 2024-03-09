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ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب البلاد

9 مارس، 2024 10:14 ص
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أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا هذا اليوم ويوم الغد مع رياح نشطة نسبياً وتكون مثيرة للأتربة علي بعض المناطق.

كما توقع المركز في نشرة الأحوال الجوية أن يشمل ارتفاع درجات الحرارة مناطق الشمال الشرقي بداية من يوم الإثنين.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة  تنشط أحيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصةً يوم الغد.                                                                                

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24–30)مْ , وتسجل زيادة يوم الغد تم تعود وتنخفض يوم الإثنين على أغلب المناطق.

 وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شرقية  فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة, تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (19–25)مْ.

وفي الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية.

والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول يوم الغد إلي جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة نسبياً على غدامس والحمادة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26–30)مْ

بينما في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية فشمالية شرقية ، وتكون  جنوبية غربية نشطة السرعة على الكفرة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تم تتحول مساء اليوم إلى شمالية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25–29)مْ، وتصل على الكفرة إلى (32)مْ.

9 مارس، 2024 10:14 ص
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