يمولها “طليش”.. الردع يعرض اعترافات مثيرة لـ”علي الراجحي” بإدارة شبكة من الصفحات المضللة

أخبار ليبيا 24

عرض “جهاز الردع” اعترافات للمدون “علي الراجحي” وأحد عناصر “الشورى بنغازي” أكّد فيها تورطه في إنشاء شبكة من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تهدف إلى تظليل الرأي العام “أسامة طليش” رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت التابعة لحكومة الدبيبة بـ “تمويلها”.

وبحسب اعترافات “الراجحي”، في مقطع فيديو، فإن “طليش” دفع أموالًا طائلة لعدد من الصفحات النشطة التي يديرها عدد من المدونين ومن بينها ” تك يحرق كل شي” و”الملازم علي” و”فرج شيتاو” و”ناجي الحاج” و”يوسف شفتر”.

وكان “الراجحي” أحد العناصر المشاركة مع الجماعات المتطرفة في الحرب ضد القوات المسلحة في بنغازي وكان مراسلًا لقناة “النبأ” التي أدراها “وليد اللافي” وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بـ “حكومة الدبيبة”.

وذكر جهاز الردع، أنه أخفى بعض الأسماء الواردة في اعترافات “الراجحي” خدمة للقضية إلى حين استكمال التحقيقات.

هيئة أمن المرافق ترد على “الردع”

وإزاء هذه الاعترافات، أصدرت “هيئة أمن المرافق والمنشآت” بيانًا للرد عليها، قائلة: إن “الراجحي” كان من أول المدونين في حرب “عملية بركان الغضب” التي صدّت “العدوان على مدينة طرابلس”، بينما تخاذل جهاز الردع في الدفاع عنها”.

وأضاف البيان: “إن هذا التنسيق جرى بين جهاز الردع والكتيبة 406 المداخلة.. هذه الكتيبة التي تواطأت مع أسير ومجرم الحرب حفتر في نداء الوطن وباعت مدينة سرت لحفتر ومرتزقة الفاغنر.. وأن هذا الأمر دبر بليل”.

وقال البيان: “هل لجهاز الردع إثباتات تثبت هذه المزاعم والافتراءات بالاعترافات التي أعترف بها المدون والصحفي الراجحي في حساباته في الفيس بوك باسمه والتي نحن على يقين بأنها اعترافات تم إملائها عليه تحت التهديد والضغط بعد اختطافه اليوم”.

وتابع البيان: “إننا ننتظر الحقائق من جهاز الردع على الملاء وأمام الليبيين.. وإن الأفندي لواء أسامة طليش أحد منتسبي مكتب بوسليم في العدوان على طرابلس وأحد الجرحى بتاريخ 4/4/2019 الذين كانوا سباقين في الدفاع عن مدينة طرابلس الصامدة الأبية”.

“ناجي الحاج” ينفي تورطه

من جابنه نفى “ناجي الحاج” ما جاء على لسان “الراجحي”. وقال على حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “الكل يعلم بأن “أسامة طليش” أخ قبل ما يكون صديق وتربطني بيه علاقة أسرية وجمعنا حب الأهلي، وإلى يوم الدين ما ننكرش ولا نتبرأ منه.. اللي يركب فوق الجمل يعري ع رأسه”.

“الحاج” أضاف: “لا تقاضيت من أسامة ولا من أي حد مبلغ مالي ولا مستحق.. إذا كنت تعاملت مع حد بشركتي أو أدواتي الإعلامية، فهذا حق مشروع ليا كيف ما هو مشروع حتى لأصحاب قوة الردع طالما بما يرضي الله”.

وتابع “الحاج”: “مش إتهام للردع ولا تكذيب لما نشر في الفيديو وممكن تحقيقاتهم كانت سبب خوف علي الراجحي خلاته يتقوّل بأي كلام.. أي راجل مهما كان ح يخاف، حتى من الأنبياء.. كل من ذكروا في الفيديو من النشطاء والمدونين هم أصحابي واعتز بيهم.. يشهد الله ما تقاضوا مني أو من شخص عن طريقي أي مبلغ في التحريض أو تشويه أي جهة”.