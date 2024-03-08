وزارة الشؤون الاجتماعية توقع عقد تشغيل مع الأكاديمية الأردنية للتوحد

أخبار ليبيا 24

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية، أمس الخميس، عقدا في مجال التشغيل والتقييم مع الأكاديمية الأردنية للتوحد.

وجرت مراسم التوقيع بمركز تشخيص وعلاج أطفال التوحد بالعاصمة طرابلس، بحضور الوزيرة وفاء الكيلاني التي أكدت في كلمة لها الاهتمام بفئات ذوي الإعاقة وخاصة التوحد ضمن مبادرة عودة الحياة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وسبق أن أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اعتزامها إنشاء خمسة مراكز جديدة لمرضى التوحد خلال العام 2024، فضلا عن استهدافها تطوير 23 مركزًا على مستوى ليبيا، وتوقيع اتفاقية مع مركز مختص أردني لتدريب وتأهيل الأطباء والقائمين على تقديم خدمات الرعاية المباشرة للمرضى.

وفي كلمتها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، على اهتمام حكومة الوحدة بفئات ذوي الإعاقة وخاصة التوحد ضمن مبادرة عودة الحياة التي اطلقها سيادة الرئيس في كل المجالات كما شكرت معالي الوزيرة في ختام كلمتها كل من ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام والرقابة الإدارية على تعاونهم فيما يخص هذا الملف.

وفي 24 فبراير الماضي، احتفل المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التّوحد، بمشاركة وزارة التعليم التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بتأهيل دفعة من أطفال التوحد تمهيدا لإدماجهم في المدارس العامة.

وأوضحت الوزارة أن الدفعة تضم 10 أطفال جرى تأهيلهم وتدريبهم؛ تمهيداً لإدماجهم في المدارس العامة.

حضر الاحتفال، وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة، ومدير إدارة رياض الأطفال، ومدير المركز الوطني لأطفال التّوحد، ومراقب التربية والتعليم ببلدية أبوسليم، ومدير جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وعدد من رؤساء الأقسام والأطباء وأولياء الأمور.