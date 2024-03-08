هيئة أمن المرافق والمنشآت: “الراجحي” مناضل.. والردع تخاذل عن الدفاع عن طرابلس

أخبار ليبيا 24

اعتبرت “هيئة أمن المرافق والمنشآت” برئاسة “أسامة طليش” أن المدون بشورى بنغازي “علي الراجحي” “مناضل”، وذلك على خلفية الاعترافات التي أدلى بها الأخير في مقطع مصور نشره “جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”.

واتهمت الهيئة “جهاز الردع” بالتخاذل عن صد “العدوان على طرابلس”.

وقال بيان للهيئة: إن “الراجحي كان من أول المدونين في حرب عملية بركان الغضب التي صدّت العدوان على مدينة طرابلس”.

وأضاف البيان: “بينما تخاذل جهاز الردع في الدفاع عنها وأن هذا التنسيق جرى بين جهاز الردع والكتيبة 406 المداخلة.. هذه الكتيبة التي تواطأت مع أسير ومجرم الحرب حفتر في نداء الوطن وباعت مدينة سرت لحفتر ومرتزقة الفاغنر.. وأن هذا الأمر دبر بليل”.

هيئة أمن المرافق والمنشآت: الراجحي أدلى بالمعلومات تحت التهديد

البيان قال: “هل لجهاز الردع إثباتات تثبت هذه المزاعم والافتراءات بالاعترافات التي أعترف بها المدون والصحفي الراجحي في حساباته في الفيس بوك باسمه والتي نحن على يقين بأنها اعترافات تم إملائها عليه تحت التهديد والضغط بعد اختطافه اليوم”.

وتابع البيان: “إننا ننتظر الحقائق من جهاز الردع على الملاء وأمام الليبيين.. وإن الأفندي لواء أسامة طليش أحد منتسبي مكتب بوسليم في العدوان على طرابلس وأحد الجرحى بتاريخ 4/4/2019 الذين كانوا سباقين في الدفاع عن مدينة طرابلس الصامدة الأبية”.

وكشفت اعترافات أدلى بها “علي الراجحي”، وهو أحد عناصر الشورى بنغازي، تورط “أسامة طليش” رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت التابعة لحكومة الدبيبة بتمويل “صفحات مضللة” على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للاعترافات، فقد “طليش” أموالًا طائلة لعدد من الصفحات النشطة التي يديرها عدد من المدونين بهدف بث الفتن والإساءة لعدد من الشخصيات.