مسلحون يختطفون 227 تلميذا من مدرسة في نيجيريا

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اختطف مسلحون 227 تلميذا من مدرسة في بلدة كوريجا الشمالية بنيجيريا، وفق رواية أولياء أمور الأطفال المفقودين.

وقال مدرس وعضو مجلس محلي وأولياء أمور الأطفال المفقودين، إن مسلحين في نيجيريا خطفوا أكثر من 200 تلميذ، في أكبر عملية اختطاف جماعي من مدرسة منذ عام 2021.

ولم تستجب الشرطة في ولاية كادونا لطلبات التعليق على عمليات الاختطاف، التي حدثت بعد وقت قصير من التجمع الصباحي في مدرسة هيئة التعليم الحكومية المحلية، في بلدة كوريجا.

وقال، معلم بالمدرسة ساني عبد الله، إن “عدد المختطفين من القسم الثانوي بحسب الإحصائيات التي جمعناها مع الأهالي هو 187 مختطفًا، بينما يبلغ عدد المختطفين من القسم الابتدائي 40 حتى الآن”.

وقال المستشار المحلي لكوريجا إدريس مايالورا، إن المسلحين أخذوا في البداية 100 تلميذ من المدارس الابتدائية، لكنهم أطلقوا سراحهم فيما بعد بينما فر الآخرون.

نيجيريا.. اختطاف متكرر

وأرجع الأهالي والسكان حادث الاختطاف إلى انعدام الأمن في المنطقة. وقال مكتب حاكم ولاية كادونا، أوبا ساني، إنه زار كوريجا ووعد بإطلاق سراح الطلاب، لكنه لم يذكر عدد التلاميذ المفقودين.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات النيجيرية إلى إنقاذ الطلاب بأمان ومحاسبة الجناة.

وأصبحت عمليات الاختطاف للحصول على فدية على أيدي رجال مسلحين أمرًا متوطنًا في شمال نيجيريا، ما أدى إلى تعطيل الحياة اليومية ومنع آلاف الأطفال من الالتحاق بالمدارس.

وكانت آخر عملية اختطاف كبيرة، أُبلغ عنها لأطفال المدارس في كادونا في يوليو 2021، عندما اختطف مسلحون أكثر من 150 طالبًا في غارة. ولُمّ شمل الطلاب مع عائلاتهم بعد أشهر بعد أن دفعوا الفدية.