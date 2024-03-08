نقل مهاجرين غير شرعيين من بنغازي إلى سرت تمهيدا لترحليهم إلى بلدانهم

أخبار ليبيا 24

قال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الجمعة، أنه نقل 76 مهاجرا من جنسيات مختلفة من بنغازي إلى مركز إيواء وترحيل قنفودة في سرت تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم.

وبحسب الجهاز، جنسيات المهاجرون تعود 14 دولة هي: نيجريا والنيجر وإريتريا والصومال وإثيوبيا والجزائر واليمن وغانا ومالي وسورية وكينيا وساحل العاج والمغرب والكونغو.

وقال الجهاز أنه من ضمن المهاجرين مصابون بأمراض معدية كالوباء الكبدي، وآخرون عليهم قيود أمنية وإبعاد من النيابة العامة.

والأربعاء الماضي، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية، ضبط 37 مهاجرًا غير نظامي من بينهم مطلوبون لدى القضاء خلال شهر فبراير الماضي.

وقال الجهاز إن من بين الموقوفين شخصًا مصابًا بمرض فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز) وعددًا من المصابين بالوباء الكبدي.

حملة لضبط مهاجرين في بنغازي

ولفت البيان إلى ضبط خمسة أشخاص صادر بحقهم أحكام غيابية، في تهم تزوير جوازات سفر وتعاطي للمخدرات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهاجرين غير النظاميين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وفي السياق أسفرت حملة شنها الجهاز في البركة والماجوري عن ضبط العديد من العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات، دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، وأشار الجهاز إلى عدم امتلاك بعضهم جواز سفر أو شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض، وجرى الانتقال بهم وإيداعهم بفرع الجهاز في بنغازي.