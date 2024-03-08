نفقات ليبيا خلال شهري يناير وفبراير 2024

أخبار ليبيا 24

كشف مصرف ليبيا المركزي عن حجم إنفاق ليبيا خلال شهري يناير وفبراير 2024. وقال المصرف المركزي، إذ ذلك يأتي في إطار استراتيجيته لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية.

وأضاف مصرف ليبيا المركزي، إن إجمالي الإنفاق العام خلال تلك الفترة بلغ 10.9 مليار دينار ليبي مقابل إيراد 14.5 مليار دينار ليبي.

وأوضح أن النفقات شملت فقط المرتبات بـ 10.3 مليار دينار والدعم 623 مليون دينار.

إيراد ليبيا

في المقابل قال المصرف المركزي، إن إيراد مبيعات النفط بلغ 12 مليار، بينما بلغ إيراد الإتاوات نفطية بلغ 02 مليار دينار. وذكر أن إيراد الضرائب بلغ 52 مليون دينار وإيراد الجمارك بلغ 65 مليون، بينما لم يسجل أي إيراد من الاتصالات.

وأضاف المصرف المركزي، أن إيراد بيع المحروقات محليا بلغ 30 مليون وأن الإيراد الوارد إليه من مراقبات الخدمات المالية بالمدن نظير خدمات عامة بلغ 219 مليون.

وكشف المصرف المركزي، في نفس التقرير، عن أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إليه، خلال شهري يناير وفبراير 2024، بلغت 2.9 مليار دولار.

وذكر أن، إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية فبراير 2024 بلغت 9.9 مليار دولار.

وقال، إن إجمالي المبالغ المحالة إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن، خلال شهري يناير وفبراير 2024 بلغ 3.9 مليار دينار ويمثل 38% من إجمالي الباب الأول (المرتبات).