منظمة حقوقية: البعثة الأممية فاشلة وتعج بالفساد

أخبار ليبيا 24

وصفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، دائرة حقوق الإنسان بالبعثة الأممية بـ”الفاشلة”، مستنكرة إقصائها للمنظمات الحقوقية والفساد الوظيفي المستشري بها.

واستهجنت المنظمة في بيان لها تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، إقصاء وتهميش مؤسسات المجتمع المدني من قبل دائرة حقوق الإنسان بالبعثة الأممية، لافتة إلى أن البعثة الأممية تقوم بإقصائها بناءً على أهواء ومواقف شخصية لموظفين بهذه الدائرة، وليس على أساس مهني وموضوعي.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: الإقصاء والتهميش يعكس حجم الفساد في البعثة

واعتبر البيان أن هذا الإقصاء يشكل صورة واضحة عن حجم الفساد واستغلال الوظيفة من قبل هؤلاء الموظفين الدوليين، مشيرا إلى أن هذا الإقصاء والتهميش يعكس مدى ما وصل إليه حجم الفساد السياسي وتسييس السلطات الوظيفية الممنوحة ضمن دائرة حقوق الإنسان بالبعثة.

وأضاف البيان أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رصدت ممارسة دائرة حقوق الإنسان بالبعثة لانتقائية واضحة في التعامل والتعاون والعمل المشترك مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن عدد من موظفي قسم حقوق الإنسان بالبعثة ينتهج سياسة التهميش والإقصاء والتشويه والتحريض ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية التي تنتقد القسم.

الوطنية لحقوق الإنسان: تصرّفات البعثة الأممية لا أخلاقية وغير مسؤولة

وشددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيانها على رفض هذه التصرّفات اللا أخلاقية واللا مسؤولة، معتبرة أنها ممارسات غير مقبولة، ولايمكن الصمت عنها أو غض الطرف عليها، لافتة إلى أن استمرار قيادة البعثة في هذا النهج لن يُسهم في تحسين أدائها لمهامها في التواصل والاستماع مع جميع أصحاب المصلحة في حل الأزمة الليبية.

ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المبعوث الأممي عبد الله باثيلي للإسراع في إصلاح عمل وأداء البعثة وإعادة هيكلتها فالوضع القائم أسهم في إفشال العديد من مهامها، مطالبا مفوضية الأمم المتحدة بالعمل على إنشاء آلية منفصلة ومستقلة عن البعثة تكون لها ولاية مستمرّة لرصد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.