عقيلة صالح: الدبيبة غير ذي صفة ووحدة ليبيا في خطر

أخبار ليبيا 24

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إنه لا يصح الجلوس في حوار مع عبد الحميد الدبيبة، رئيسالحكومة منتهية الولاية، لافتا إلى أنه ليست له صفة باعتبار أن مجلس النواب سحب الثقة منه.

وأوضح عقيلة صالح في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن الأمور جاهزة لتشكيل حكومة جديدة موحدة لمدة محددة ولزمن محدد، مرجحا التوصل لها خلال شهر رمضان، لافتا إلى أنه إذا أراد الدبيبة الترشح فليترك الحكومة، ويرشح نفسه لرئاسة الوزراء أو رئاسة الدولة كأى مواطن، مشيرا إلى أنه الأجدر مشاركة رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، في الطاولة الخماسية التي يدعو لها المبعوث الأممي عبد اللع باثيلي.

وأضاف عقيلة صالح أن الشعب الليبي يطالب بإجراء الانتخابات، معتبرا أن هذا هو الحل حتى تتوحد السلطة التنفيذية والتشريعية، لافتا إلى أن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة “6+6” عادلة، ولم تُقصي أحد، وصُنعت من أجل الجميع، ولا أحد سيتضرر منها، وكانت مقبولة من كل الأطراف المحلية والدولية.

وأكد عقيلة صالح أن القوانين توضح آلية تشكيل الحكومة الجديدة عن طريق الحصول على التزكيات من مجلسي النواب والدولة، مضيفا أنه تم تبليغ مجلس الدولة بكل هذه الأمور، وأثني على دور السادة من أعضاء مجلس الدولة وتفهمهم للمرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد، وحرصهم الحضور في اجتماعات عديدة آخرها في تونس.

عقيلة صالح: الإبطاء في إجراء الانتخابات يشكل خطر على وحدة البلاد

وأشار عقيلة صالح إلى أنه إذا لم يتم الإسراع بإجراء الانتخابات، فسيكون هناك خطر على وحدة البلاد، مشددا على أن تشكيل الحكومة أول خطوة للانتخابات، لأنها من ستتعاون مع المفوضية، وتجهز المال اللازم للانتخابات، وتُساعدها على تنفيذ العملية الانتخابية.

وشدد عقيلة صالح على تمسك مجلس النواب بإجراء الانتخابات، بعد تشكيل الحكومة، لأنها حل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن تأتي به الانتخابات سيكون هو رئيس ليبيا، مضيفا أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، جاهز لإجراء الانتخابات ولكنه يريد حكومة موحدة.

عقيلة صالح: بعض الدول كانت تريد عرقلة الانتخابات

ولفت عقيلة صالح إلى أنه بعض الدول كانت تريد عرقلة الانتخابات وبقاء الأمر على ما هو عليه، موضحا أن بعض الشخصيات مستفيدة من هذا الانقسام، بعد أن تحصلوا على امتيازات أو وضع معين، ويرون أن تغيير الأوضاع سيفقدهم هذه الامتيازات التي تحصلوا عليها.

وقال عقيلة صالح إن المبعوث الأممي عبد الله باثيلي مُتفهم أن القوانين الانتخابية صحيحة ومقبولة، ومقتنع بتشكيل الحكومة، لكن الحوار حاليًا حول كيفية تشكيلها، معتبرا أن مُقترح باثيلي بشأن الطاولة الخماسية هو ما يؤجل تنفيذ قوانين الانتخابات، حتى نعرف كيف نتوصل لتشكيل الحكومة.

وشدد عقيلة صالح على أن هذه المبادرة ليس إلا تعطيل للمسيرة، لأنه لا يمكن تعديل الإعلان الدستوري ولاتعديل القوانين، متسائلا ما الفائدة من الاجتماع؟، لافتا إلى أنه أبلغ باثيلي أن السبب الوحيد للاجتماع هو أخذ تعهدات من الأطراف بأن تلتزم بالتعامل مع أي حكومة سيتم تشكيلها، وأن نعترف بمخرجات الانتخابات.

وتساءل عقيلة صالح عن جدول اجتماع الطاولة الخماسية التي يدعونها لها باتيلي، مشيرا إلى أن باتيلي ليس عنده الجواب، مشددا على رفضه أي مناقشات تعيد ليبيا خطوات للخلف بمراجعة القوانين، أو ما إلى ذلك من أمور.

عقيلة صالح: الكبير طلب منّا وضع ضريبة على سعر صرف الدولار

وأضاف عقيلة صالح، أن الصديق الكبير طلب وضع ضريبة على سعر صرف الدولار، لافتا إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي أكد أنه في حال لم يتم فرض تلك الضريبة، سيرتفع الدولار إلى 12 أو 13 دينار، وسيستقر سعره في حال فرضها، ولن تحدث ارتفاعات في أسعار السلع المدعومة من الدولة، مشددا على أن فكرة رفع الدعم عن الوقود صحيحة، لكن الوقت ليس مناسبًا لتطبيقها، لافتا إلى أن أنشطة تهريب الوقود متزايدة بصورة كبيرة حتى في الداخل، سواء من الشركات أو رجال الأعمال والأجانب مستفيدين أيضًا.

وشدد عقيلة صالح على ضرورة أن تكون بدائل رفع الدعم عن الوقود مقبولة من المواطنين، حتى يمنع تهريبه وذهابه إلى الأجانب، لافتا إلى أن المستفيدين من دعم الوقود، هم الذين حالتهم المادية مرتفعة ويمتلكون 10 سيارات، والمواطن العادي هو من يعاني فقط، مطالبا بتوحيد الحكومة حتى لا يكون هناك أوجه للصرف في الشرق والغرب، ويتمتفعيل الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد.