شركة المياه تواصل أعمال شفط المياه بعين كعام في زليتن

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي مواصلتها أعمال شفط المياه بعين كعام في زليتن جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وقالت الشركة في بيان مقتضب إن فرقة الشفط مستمرة في أعمالها بعين كعام على مدى الـ24 ساعة لرفع المعاناة عن المتضررين.

والأسبوع الماضي أعلن مدير مكتب الإعلام ببلدية زليتن إسماعيل الجوصمي مراسلة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لتعجيل وضع خطة لتنفيذ شبكة صرف صحي في المناطق المتضررة جراء ارتفاع المياه الجوفية.

إلى ذلك طالب أعيان وحكماء مدينة زليتن في بيان مصور بصيانة المنازل المتضررة جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ودعوا إلى العمل على استكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة بشكل عاجل وذلك للاستفادة منها في تسكين الأسر المتضررة.

وصول خبراء مصريين إلى زليتن

من جانبها أعلنت الحكومة الليبية، في الخامس من فبراير الماضي، عن وصول فريق خبراء مصريين من شركة “أيكون المصرية” للاستشارات الهندسية إلى مدينة زليتن لبدء الدراسات حول ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة، وتقديم التقارير الفنية والعلمية حول هذه الظاهرة، وإيجاد الحلول العاجلة بما يخدم أهالي المدينة.

وبحسب بيان الحكومة، رافق الوفد الهندسي المصري عضو مجلس النواب عن مدينة زليتن عزالدين قويرب وذلك لمتابعة أعمال الوفد وتقديم التسهيلات كافة.

وتعاني مدينة زليتن من ظاهرة بيئية تتمثل في ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة مما أضطر عددا من سكانها من ترك منازلهم.