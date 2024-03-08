السفارة الأمريكية في روسيا تحذر من هجوم وشيك في موسكو من قبل “متطرفين”

أخبار ليبيا 24

حذرت السفارة الأمريكية في روسيا من أن “متطرفين” لديهم خطط وشيكة لشن هجوم في موسكو، بعد ساعات من إعلان أجهزة الأمن الروسية أنها أحبطت هجوما مخططا لإطلاق النار على معبد يهودي من قبل خلية تابعة لتنظيم داعش الأفغاني.

ولم تقدم السفارة، التي حثت مرارا وتكرارا جميع المواطنين الأمريكيين على مغادرة روسيا على الفور، مزيدا من التفاصيل حول طبيعة التهديد، لكنها قالت إنه يتعين على الناس تجنب الحفلات الموسيقية والحشود وأن يكونوا على دراية بما يحيط بهم.

وقالت السفارة، على موقعها الإلكتروني “السفارة تراقب تقارير تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو، بما في ذلك الحفلات الموسيقية، ويجب نصح المواطنين الأمريكيين بتجنب التجمعات الكبيرة خلال الـ 48 ساعة القادمة”.

وأصدرت تحذيرها بعد عدة ساعات من إعلان جهاز الأمن الاتحادي الروسي، أنه أحبط هجوما على معبد يهودي في موسكو نفذته خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية. ولم يكن من الواضح ما إذا كان البيانان مرتبطين.

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وأثارت الحرب في أوكرانيا أعمق أزمة في علاقات روسيا مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. ويتهم الكرملين الولايات المتحدة بالقتال ضد روسيا من خلال دعم أوكرانيا بالمال والأسلحة والاستخبارات.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي، إن خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية كانت تعمل في منطقة كالوغا الروسية كجزء من الذراع الأفغانية للجماعة المعروفة باسم داعش خراسان وتسعى لإقامة الخلافة في أفغانستان وباكستان وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وإيران.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن الخلية “كانت تستعد لمهاجمة المصلين في كنيس يهودي باستخدام الأسلحة النارية”.

وأضافت أنه عند التصدي للمسلحين أبدت القوات الخاصة الروسية مقاومة وتم “تحييدهم” بإطلاق النار الردي.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي: “تم العثور على أسلحة نارية وذخائر بالإضافة إلى مكونات لصنع عبوة ناسفة بدائية الصنع ومصادرتها”.