حمّاد يخاطب عقيلة بشأن مطالبة الكبير للبرلمان بإقرار رسوم على النقد الأجنبي

أخبار ليبيا 24

خاطب أسامة حمّاد رئيس الحكومة المستشار عقيلة صالح بشأن مطالبة الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي لمجلس النواب الليبي بإقرار قانون لزيادة رسوم على بيع النقد الأجنبي.

وقال حمّاد، إن إقرار أي زيادة على سعر بيع العملات الأجنبية سيقع عبئها على المواطنين في نهاية الأمر دون تحقيق أي عائد يذكر على الاقتصاد الوطني، كما أنها ستزيد ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج.

وأضاف: أن “لخطورة هذا الأمر فإننا نهيب بكم إذا ما تمت الموافقة على ما طلبه المحافظ، ضرورة أن تراعي جملة من المسائل الهامة المتعلقة بها”.

وطالب حمّاد، بعدم استثناء أي جهة كانت من دفع هذا الرسم، وعلى جميع الأغراض والأوجه والعمليات، التي يستعمل فيها النقد الأجنبي بجميع أنواعه ولجميع الأفراد والجهات الاعتبارية العامة والخاصة.

وقال، إن ذلك “لمنع أي فساد مالي وإداري قد يرتبط باختلاف أسعار البيع ما بين الفئات المذكورة، لكي يتحقق التوازن بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الموازي، منعا للمضاربة بهذه الأسعار وسدا لاحتياجات الطلب على النقد الأجنبي عن طريق القنوات الرسمية”.

حمّاد: يجب تحديد مدة زمنية لزيادة الرسوم

وطالب حمّاد، بأن تكون هناك مدة زمنية محددة لسريان هذه الزيادة في الرسوم، حسب المعطيات والنتائج وتغيرات العرض والطلب في السوق.

كما طالب بإعداد تقرير مفصل من قبل مصرف ليبيا المركزي، موضحا به قيم النقد الأجنبي المباعة وقيمة الرسوم المضافة المحصلة من عمليات البيع، وذلك إعمالا لمبدأ الشفافية المالية وإظهارا لنجاح الأمر من عدمه.

وطالب حمّاد، بأن يتضمن القرار تخصيص حصيلة المبالغ المجباة من عملية زيادة رسم البيع للعملات الأجنبية، لمواجهة النفقات العاجلة، التي تتطلبها مشاريع إعادة إعمار ليبيا، وخاصة التنموية منها.

وشدد حمّاد، على إلزام مصرف ليبيا المركزي بإحالة هذه المخصصات، وفقا لآلية محددة سلفا، وذلك منعا لأي تلاعب قد يحدث بالتصرف في هذه المبالغ وإنفاقها.

ودعا رئيس الحكومة إلى تفعيل الدور الرقابي والإشرافي لمجلس النواب، ومحاسبة مصرف ليبيا المركزي في حالة إخلاله في تنفيذ ما يصدر عن مجلس النواب الليبي من قرارات مرتبطة بزيادة الرسوم على بيع النقد الأجنبي، أو أي تأخير في فتح التعاملات المصرفية وتوفير النقد الأجنبي بشكل عاجل لسد الطلب عليه.

وقال، إن ذلك يأتي تفاديا لزيادة أسعاره في السوق الموازي، والتي قد ترتفع بشكل أكبر من الأسعار الحالية، وتزداد الأوضاع الاقتصادية أكثر سوء ما يحمله المسؤولية القانونية المترتبة عن ذلك.