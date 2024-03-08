بـ مليون جنيه استرليني.. لندن تستأجر الدبيبة للحد من الهجرة غير الشرعية

أخبار ليبيا 24

أقرت السفارة البريطانية لدى ليبيا، بوجود اتفاق مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية، يقضي بـ دفع لندن مليون جنيه إسترليني مقابل وقف المهاجرين من العبور لأوروبا.

وأوضحت السفارة البريطانية في تغريدة لها عبر حسابها على منصة التدوينات القصيرة “إكس”، أن هذه الأموال ستدعم حماية المهاجرين في ليبيا ومنع الرحلات إلى أوروبا، لافتة إلى أن هذه الأموال ستدعم العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

التليغراف:بريطانيا تدفع للدبيبة مليون جنيه إسترليني لمنع المهاجرين

وكانت صحيفة التليغراف البريطانية، قد كشفت أن بريطانيا ستدفع لليبيا مليون جنيه إسترليني مقابل منع المهاجرين من عبور البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، ترجمته “أخبار ليبيا 24” أن بريطانيا ستدفع للحكومة منتهية الولاية “مليون جنيه إسترليني” مقابل منع المهاجرين من عبور البحر الأبيض المتوسط، وبدلاً من ذلك إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بموجب اتفاق رائد مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق الجديد تم إبرامه مع الدبيبة هذا الأسبوع من قبل وزير الهجرة غير الشرعية، مايكل توملينسون، أثناء زيارة للبلاد حيث أجرى محادثات حول الهجرة غير الشرعية مع عبد الحميد الدبيبة، مشيرة إلى أن الوزير البريطاني التقى بضباط من أجهزة إنفاذ القانون الليبية وبرفقة ضباط من الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة الذين يعملون على تعطيل وتفكيك عصابات تهريب البشر التي تدفع المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ليبيا تعد إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى وصول ما يقرب من 40 ألف شخص إلى أوروبا العام الماضي قادمين من ليبيا على الرغم من مخاطر رحلة القوارب، موضحة أنهم يشكلون أكثر من ربع الرقم القياسي البالغ 150 ألف شخص الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط في عام 2023.

وبحسب الصحيفة، وقعت بريطانيا اتفاقيات مع دول أخرى لاستهداف مهربي البشر، وتشمل هذه الدول تركيا، مصدر ما يصل إلى 90% من القوارب الصغيرة التي تعبر القناة.