باشاغا: يجب توحيد صرف الدينار أمام العملات الأجنبية دون استثناء لأي جهة

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دعا فتحي باشاغا رئيس الحكومة الأسبق مجلس النواب إلى توحيد الضريبة لسعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وتثبيته دون استثناء لأي جهة.

وأشاد باشاغا، على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بما جاء في خطاب الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، الموجه لرئيس مجلس النواب، لاتخاذ جملة من التدابير لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية والمالية.

وقال رئيس الحكومة الأسبق: “يؤسفني ما آل إليه الاقتصاد الوطني كنتيجة طبيعية لسياسات خاطئة ضحيتها المواطن البسيط”.

باشاغا يوجه مناشدة

وأضاف: “أناشد جميع الأطراف المعنية إلى التعاون بما يضمن إيجاد حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية الخانقة، وأشيد بما جاء في خطاب السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي الموجه لفخامة رئيس مجلس النواب لاتخاذ جملة من التدابير لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية والمالية”.

وقال باشاغا: إن “في الوقت الذي اتفق فيه مع السادة النواب في خطورة تعدد أسعار الصرف على الاقتصاد الوطني وإعادة فتح باب للفساد والكسب غير المشروع خاصة في ظل ضعف أدوات الرقابة والمحاسبة وتشكيك البعض حول شفافية الإجراءات، فإنني أدعو السادة أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب إلى ضرورة توحيد الضريبة لسعر الصرف وتثبيته دون استثناء لأي جهة؛ بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة ويطمئن رجال الأعمال والتجار ويحسن جودة الحياة للمواطن الكريم”.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، قد خاطب رئاسة مجلس النواب، بإقرار قانون لزيادة رسوم على بيع النقد الأجنبي، معتبرًا أن قيم الرسوم المضافة والمحصلة من عمليات بيع النقد الأجنبي، ستدخل أرباحًا جديدة للدولة.