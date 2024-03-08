النويري: المجتمع الدولي مطالب بالتحلي بالصدق مع الليبيين

أخبار ليبيا 24

طالب فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، البعثة الأممية بوضع جدول زمني لإنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا ما يُعد شرطًا أساسياً لإنجاح العملية الانتخابية القادمة.

النويري: إنهاء الوجود الأجنبي شرطًا أساسياً لإنجاح الانتخابات

وشدد النويري على ضرورة أن يتحلى المجتمع الدولي عبر البعثة الأممية بالصدق مع الليبيين ابتداء من تحديد جدول زمني لإجلاء الوجود الأجنبي عن كل بقعة في ليبيا، مشددا على أن إجلاء الوجود الأجنبي في ليبيا أول شرط أساسي لإنجاح العملية الانتخابية القادمة.

النويري: مجلس النواب منفتح ويتواصل مع كل الأطراف

واعتبر النويري أن أي وجود أجنبي على الأراضي الليبية لن يؤدي إلى إجراء عملية انتخابية سهلة، وقبول النتائج، لافتا إلى أن مجلس النواب يتواصل مع كل الأطراف ومنفتح، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك أنه أنجز القوانين اللازمة لإجراء العملية الانتخابية عبر لجنة 6+6.

النويري: البعثة الأممية ضعيفة وغير ملتزمة بالاتفاق السياسي

وأضاف النويري أن هناك تحديات خارجية دولية تواجه العملية السياسية في ليبيا تتمثل في تدخل بعض الدول الإقليمية والدولية في الشأن الليبي، مشيرا إلى أن هناك عامل آخر يتمثل في ضعف البعثة الأممية وعدم تقيدها بالاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، في وضع رؤية للحل، معتبرا أن غياب النخب والأحزاب السياسية، وغياب التواصل، وتأخر المصالحة وتوحيد المؤسسة الأمنية كلها عوائق وتحديات إزاء الوصول إلى تسوية تفضي إلى انتخابات.