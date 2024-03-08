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الاتحاد يشيد بجماهيره عقب خسارته لـ “سوبر السلّة”

8 مارس، 2024 12:58 ص
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جماهير نادي الاتحاد أثناء مباراة كأس السوبر أمام الأهلي بنغازي

أخبار ليبيا 24

أشاد نادي الاتحاد بجماهيره المساندة له في مباراة كأس السوبر لكرة السلّة أمام الأهلي بنغازي التي أخفق في الظفر بها.

وكتب النادي الصفحة الرسمية على “فيس بوك” اليوم الجمعة: “تجِدهم خلف الاتّحاد في كُلّ مكان، في كُلّ الألعاب، لا غرابة في ما يفعلونه، ما يفعلونه هو التّصديق الحقيقيّ لأنشودة معاك نحيا ومعاك نعيش، تحيا العقلِيّة”.

وخسر الفريق أمام الأهلي بنغازي، يوم الخميس، بكأس السوبر الليبي لكرة السلّة للموسم الرياضي 2022/2023 بنتيجة 57-55.

وأقيمت المباراة بمجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي، وسط حضور جماهيري كبير من مشجعي الفريقين. وكانت الجماهير حاضرة بقوة لمؤازرة فريقها طيلة المباراة المثيرة التي انتهت بفارق نقطتين فقط.

الاتحاد يحيي جماهيره
الاتحاد يخفق في تحقيق أول بطولة بكأس السوبر لكرة السلة

الاتحاد يخفق في تسجيل أول لقب

وأخفق الاتحاد في تسجيل أول بطولة في تاريخه بكأس السوبر الليبي على الرغم من تربعه على عرشي الدوري والكأس بكرة السلّة الليبية. في المقابل نجح منافسه الأهلي بنغازي في تسجيل ثالث بطولة له في تاريخه بكأس السوبر لكرة السلّة.

وسيطر الفريق في الشوط الأول من المباراة الحماسية على مجريات اللعب في الشوط الأول، منهيًا تفوقه في ذلك الشوط بنتيجة 34-28، لكنه أخفق في ختام المواجهة في حصد أول لقب له.

وقاد فريق الاتحاد لكرة السلّة المدرب المصري عمر السبخي. وهذه هي المرة الحادية عشر في تاريخ ليبيا التي تقام فيها بطولة كأس السوبر لكرة السلّة.

 

 

 

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8 مارس، 2024 12:58 ص
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