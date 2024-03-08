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الأرصاد: ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة بشمال ليبيا

8 مارس، 2024 10:03 ص
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الأرصاد: درجات الحرارة قد تصل إلى 30 على مناطق شمال غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

تشهد مناطق شمال ليبيا ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال مركز الأرصاد، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا على مناطق شمال غرب ليبيا، إذ تتراوح اليوم الجمعة ما بين (22 – 26) مئوية.

وأضاف، أن هذا الارتفاع سيكون ملحوظا يوم الأحد على أغلب المناطق الغربية (مناطق الشمال الغربي – الجنوب الغربي) وتصل إلى 30 درجة مئوية على بعض المناطق.

الأرصاد: ارتفاع الحرارة على شمال ليبيا بسبب تأثير رياح جنوبية نشطة
الأرصاد: ارتفاع الحرارة على شمال ليبيا بسبب تأثير رياح جنوبية نشطة

الأرصاد: هذا سبب ارتفاع الحرارة

وأرجع مركز الأرصاد سبب الارتفاع إلى تأثير رياح جنوبية غربية نشطة السرعة، والتي تساهم في إثارة الأتربة والرمال وقد تؤدي لهبوط في الرؤية الأفقية.

المركز قال إن الأجواء ستتحسن من يوم الاثنين على مناطق الشمال الغربي، إذ تتحول الرياح من القطاع الشمالي مع اعتدال في درجات الحرارة، فيما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية وتسجل درجات الحرارة ارتفاع على الشمال الشرقي.

وتوقع المركز حدوث نشاط للرياح الجنوبية الغربية، من مساء اليوم، على مناطق أقصى الجنوب الشرقي (الكفرة وما جاورها) ما يتسبب في إثارة الرمال مع ارتفاع درجات الحرارة. وأشار إلى أن نشاط الرياح سيتراجع مساء يوم الغد مع تحول الرياح إلى شمالية غربية وتحسن في حالة الطقس.

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8 مارس، 2024 10:03 ص
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