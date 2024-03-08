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ارتفاع أسعار النفط مع قيام كبار المستهلكين في العالم بتعزيز الطلب

8 مارس، 2024 8:59 ص
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ارتفاع خام برنت إلى 83.45 دولار للبرميل

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، مدفوعة بتنامي الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين في العالم، في حين أعطى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إشارة إيجابية بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.6 بالمئة، أو 49 سنتا، إلى 83.45 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7 بالمئة أو 60 سنتا إلى 79.53 دولار.

ومع ذلك، انخفض كلا العقدين قليلاً خلال الأسبوع حتى الآن، مع انخفاض برنت وغرب تكساس الوسيط بنسبة 0.1% و0.5% على التوالي.

ارتفاع الطلب على النفط

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت بمقدار 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.1 مليون برميل. وانخفض كلاهما أكثر من المتوقع، في علامة على الطلب القوي.

وفي الصين، ارتفعت واردات الخام بنسبة 5.1% في الشهرين الأولين من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وزاد استهلاك الوقود في الهند بنسبة 5.7% في فبراير على أساس سنوي، وسط نشاط قوي للمصانع في ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.

ازدياد الطلب على النفط في الصين
ازدياد الطلب على النفط في الصين

ولتقديم المزيد من الدعم لأسعار النفط، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، يوم الخميس، إن البنك المركزي الأمريكي “ليس بعيدًا” عن اكتساب ثقة كافية بأن التضخم ينخفض بما يكفي لبدء خفض أسعار الفائدة.

وفي كندا، استأنف خط أنابيب النفط (كي ستون) الخدمة، يوم الخميس، بعد توقفه عن العمل وتقييده مؤقتًا لقناة رئيسية من النفط الكندي إلى الولايات المتحدة، وهو أحد العوامل التي دعمت الأسعار في الجلسة السابقة.

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8 مارس، 2024 8:59 ص
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