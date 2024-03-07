هكذا خطط الدبيبة لسرقة ذهب الشعب الليبي بـ”الماسة الزرقاء”

أخبار ليبيا 24 – مُتابعات

شهدت العاصمة الليبية طرابلس مظاهرات مناهضة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قُرب مقره بطريق السكة، وردد المتظاهرون خلال مسيرتهم الإحتجاجية هتافات رافضة لسياسات حكومة الدبيبة الداخلية والخارجية وطالبوا بإسقاط الحكومة.

تحركات الدبيبة في الأونة الأخيرة أثارت جدلاً واسعاً في الداخل الليبي لاسيما قراره المريب في مطلع فبراير الماضي، والذي نص على نقل تبعية مصلحة الجمارك من وزارة المالية إلى ديوان مجلس الوزراء والعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

هذا القرار المثير للجدل تبعته زيارة رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، ولقاؤه عبد الحميد الدبيبة في العاصمة الليبية طرابلس، وناقش الطرفان القضايا المشتركة بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي.

وبحسب مصادر مقربة من داخل حكومة الوحدة، بحث الطرفان سبل تعزيز التبادل التجاري وبالأخص نقل الذهب السوداني عبر الأراضي الليبية.

سر شركة الماسة الزرقاء.. وسرقة الليبيين

المراقبون للمشهد السياسي والاقتصادي الليبي، يرون أن الدبيبة ومنذ أن جاء إلى منصبه عام 2021 يسعى لبسط سيطرته على ثروات الشعب الليبي من المعدن الأصفر، واستندوا في حديثهم إلى الوثيقة المسربة التي تداولتها وسائل الإعلام في العام نفسه.

وكشفت الوثيقة قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، عن منح إحدى الشركات الليبية حديثة الإنشاء، إذناً لتنفيذ مشروع استثماري مدته 50 عاماً للتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة بمنطقة سبها.

ونص قرار وزارة الاقتصاد على منح الأذن لشركة “الماسة الزرقاء” للتعدين بالتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة بتكلفة استثمارية بلغت 5 مليارات دينار ليبي، لمدة 50 عاماً.

كما نص القرار على تولي الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة قيد المشروع في السجل الاستثماري، ومنح التراخيص اللازمة لذلك وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن شركة “الماسة الزرقاء” للتعدين التي منحت حق التنقيب جرى إنشاؤها في شهر أبريل 2021، أي بعد شهر واحد من تولي حكومة الوحدة السلطة في البلاد. وذكرت المصادر أن الشركة مملوكة لنسيب عبد الحميد دبيبة، المدعو علي الصديق علي الشركسي شقيق مستشار الدبيبة ونسيبه المدعو أحمد الصديق الشركسي، والذي تم تعيينه في المصرف الليبي الخارجي في ابوظبي.

وبعد أن فشل الدبيبة في تهريب الذهب الليبي عبر مطار مصراتة في أواخر العام الماضي بسبب تدخل ضباط مصلحة الجمارك الليبية والأمن الداخلي الليبي، قرر أن يضم المصلحة لديوان مجلس الوزراء وتحويل الأراضي الليبية نقطة تهريب الذهب من القارة السمراء وعلى رأسهم السودان إلى الخارج.