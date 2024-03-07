هروب أم سحل أم مشنقة.. ما السيناريو الأقرب لرحيل الدبيبة؟

أخبار ليبيا 24

يواجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، تحديات كبيرة، تتمثل في انتهاء شرعيته وتزايد الضغوط عليه لتسليم السلطة بشكل سلمي، أو تحديد الطريقة التي سيخرج بها من مقر حكومته بطريق السكة بالعاصمة طرابلس، وما إذا كان سيختار الخروج السلمي أم سيلجأ إلى العنف في محاولة للبقاء في السلطة.

وارتكب الدبيبة أخطاء كثيرة، صنع بها عداوة مع جميع الأطراف، نستعرضها لكم:

سلم مسعود بوعجيلة لأمريكا

بالمخالفة للقوانين الليبية، سلمت حكومة الدبيبة المواطن الليبي مسعود بوعجيلة، للولايات المتحدة، بتهمة الضلوع في تفجيرات طائرة “بان أمريكا” في لوكيربي عام 1988، للولايات المتحدة، رغم إغلاق القضية ودفع التعويضات، ما وضع الدبيبة في موقف حرج أمام الشعب الليبي.

لقاء نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

أثار لقاء نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية آنذاك في حكومة الدبيبة، مع وزير الخارجية الإسرائيلي، ضجة كبيرة على الساحة السياسية الليبية، وخروج مظاهرات رافضة للتطبيع ووصل الأمر إلى إحراق استراحة الدبيبة نفسه للتعبير عن هذا الغضب.

توقيع اتفاقية بحرية مع تركيا

رغم رفض مجلس النواب، وقعت حكومة الدبيبة اتفاقية بحرية مع تركيا بهدف استغلال الحماية البحرية والموارد الطبيعية في المناطق البحرية المتنازع عليها، ما أثار جدلاً دولياً ومحلياً حول صحة هذا الاتفاق وتأثيره على العلاقات الإقليمية.

اصطدامه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير

تصاعدت الأزمة بين الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، حول توزيع الموارد المالية وتمويل الميزانية، مما أثر على استقرار الاقتصاد الليبي وتصاعدت الأزمة المالية.

أزمة التمويل وتأثيرها على علاقته بالمليشيات

تضررت علاقة الدبيبة بالمليشيات المسلحة نتيجة لأزمة التمويل وعدم قدرته على دفع الرواتب وتلبية مطالبهم المالية، مما زاد من التوترات الداخلية والضغوط عليه لإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة.

اصطدامه مع مجلس النواب وسحب الثقة منه

تواجه حكومة الدبيبة تصاعد الضغوط من مجلس النواب، حيث تم سحب الثقة منه بسبب انتهاء مدة الحكومة، وعدم قدرتها على حل الأزمات الداخلية وتحقيق الاستقرار.

خلافه مع المجلس الرئاسي والصراع على السلطات والصلاحيات

يشهد الدبيبة صراعًا متصاعدًا مع المجلس الرئاسي بسبب التنافس على السلطات والصلاحيات، ما يعكس التوترات السياسية والصراعات الداخلية في الحكومة.

موقف الغرب والأمم المتحدة

يبدو أن الغرب والأمم المتحدة يفضلان الخروج السلمي والانتقال الديمقراطي في ليبيا، ويمكن رؤية هذا في تصريحاتهم الداعمة للعملية السياسية وتسليم السلطة بشكل سلمي.

الخيارات المتاحة للدبيبة

تواجه حكومة الدبيبة منتهية الولاية تحديات كبيرة في تحديد مصيرها، ويجب أن تتخذ قرارات حكيمة تصب في مصلحة الشعب الليبي وتساهم في تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد، ومن المهم أن يختار الدبيبة الخيار السلمي ويتجنب اللجوء إلى العنف، وأن يعمل على تسليم السلطة بشكل سلمي وديمقراطي.

سيناريوهات محتملة لخروج عبد الحميد الدبيبة من السلطة

الاستقالة

يمكن للدبيبة أن يختار الاستقالة بشكل سلمي وتسليم السلطة إلى جهة أخرى، سواء كانت حكومة مؤقتة جديدة أو مجلس وزراء جديد.

الضغط الشعبي والاحتجاجات

قد يؤدي الضغط الشعبي والاحتجاجات المتزايدة ضد حكومة الدبيبة إلى اضطراره للتنحي عن السلطة، وهذا السيناريو قد يصاحبه اندلاع أعمال عنف واضطرابات في البلاد.

التدخل الخارجي

في حالة تصاعد الصراعات الداخلية وتعقيد الوضع السياسي، قد يتدخل الدول المجاورة أو القوى الإقليمية لتسهيل خروج الدبيبة من السلطة وتسوية الوضع السياسي.

انقلاب المليشيات

قد يحاول بعض العناصر المسلحة إجراء انقلاب لإزالة الدبيبة من السلطة، وهذا السيناريو يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية جديدة في البلاد.

المحاكمة

قد يسقط الدبيبة ويخضع لمحاكمة على جرائمه في حق الشعب الليبي، وآنذاك يمكن أن يصل الأمر إلى حبل المشنقة.

تواجه الدبيبة تحديات كبيرة في تحديد مصيره ومستقبله، وسيتوقف السيناريو الذي سيحدث على عدة عوامل، بما في ذلك التفاعل بين القوى السياسية المختلفة، والضغوط الدولية، ومدى استعداد الدبيبة للتنازل عن السلطة بشكل سلمي.