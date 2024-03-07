قنة لـ “أخبار ليبيا 24”: سبها ترحب باحتضان الحوار الليبي الليبي

أخبار ليبيا 24

دعا حسين قنة، رئيس الحوار الليبي الليبي، كافة الجهات المعنية بالحوار إلى عقد اللقاء القادم في مدينة سبها، لافتا إلى أن دعوته تستند إلى بيان الحكومة الليبية بشأن الحوار الليبي والذي يدعو إلى أن يكون الحوار داخل الأراضي الليبية

وشدد قنة في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24” على ضرورة ان يكون الحوار داخل ليبيا، مشيرا إلى أنهم مستعدين للتنسيق في هذا الموضوع مع البعثة الأممية ومجلس النواب، ومجلس الدولة، والحكومة الليبية، وحكومة الدبيبة منتهية الولاية، والمجلس الرئاسي، والاتحاد الافريقي، والاتحاد الأوروبي، معربا عن أمله في أن يتحقق التوافق والاستقرار، وأن يكون الحل بأيدي الليبين أنفسهم، وأن يتم الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يرضى بنتائجها الجميع

حماد: نرحب بالحوار الليبي المبني على احترام الجميع دون إقصاء

وكانت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، أكدت أنها تابعت الجهود المبذولة من أعضاء مجلسي النواب والدولة بهدف الوصول إلى صيغة نهائية وحقيقية تنهي الخلاف والانقسام السياسي في ليبيا، مشددة على دعمها وترحيبها بالحوار الليبي المبني على احترام الجميع والشرعية الدستورية والسيادة الليبية، دون إقصاء أو إملاءات مسبقة.

ودعت الحكومة أطراف الحوار إلى عقد اجتماعاتهم داخل ليبيا، في مدن بنغازي أو سرت أو سبها حتى تتوافر الخصوصية الليبية لهذا الحوار.

اجتماع تونس

وعقد أعضاء من مجلسي النواب والدولة اجتماعا موسعًا في تونس، لمناقشة حالة الانسداد السياسي الراهن في ليبيا، وسبل تفعيل العملية الانتخابية، وتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات.