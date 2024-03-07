في اتصال مع “صالح”.. باتيلي: جددت دعوتي إلى مجلس النواب لتكثيف الجهود للوصول إلى الانتخابات

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قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الخميس، أنه جدد الدعوة إلى مجلس النواب لتكثيف الجهود للوصول للانتخابات.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه المبعوث الأممي مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء، وفق تدوينة عبر منصة أكس لباتيلي.

وقال باتيلي: “مواصلةً لمشاوراتي الهادفة للتوصل إلى تسوية سياسية تقود إلى الانتخابات، أجريت يوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح”.

وأوضح باتيلي أنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي للعملية السياسية، وتجديد الدعوة لمجلس النواب إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.

أجراء الانتخابات

وتابع باتيلي: “اتفقنا على مواصلة المشاورات للدفع نحو تسوية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات وضمان وحدة ليبيا وإلى استقرار وسلام مستدامين في البلاد”.

وكان قد دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا لعقد اجتماع للأطراف الليبية الخمسة المتمثلة في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، والمجلس الرئاسي والقيادة العامة للجيش الوطني، وذلك لتجاوز القضايا الخلافية العالقة في مسار الانتخابات.

حكومة تصريف أعمال

وفي السياق، كشف، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن أنّه بحث مع عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل بنّاء لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال.

نورلاند قال في تدوينة للسفارة الأمريكية على (إكس) الثلاثاء: “كان لي أنا والقائم بالأعمال برنت لقاء جيد مع رئيس الوزراء الدبيبة في طرابلس اليوم في وقت يواجه فيه القادة الليبيون ضرورة التعامل مع قضايا جادة تتعلق بالميزانية والأمور المالية”.

وأضاف نورلاند: “ناقشنا أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل بناء لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال”.