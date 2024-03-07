عن لقائه مع التومي.. نورلاند: بحثنا الدعم الأمريكي لبرنامج إعادة إعمار مرزق

أخبار ليبيا 24

أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، أنه بحث مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدرالدين التومي، الدعم الأمريكي لبرنامج إعادة إعمار مرزق الواقعة في الجنوب الغربي للبلاد.

وقال نورلاند في تدوينة نشرت على حساب السفارة الأمريكية على منصة إكس: “يشرفني أن أكون هنا اليوم، لمناقشة الدعم الأمريكي لبرنامج إعادة إعمار مرزق المتعدد المانحين مع شركاء ليبيين ودوليين”.

كما أكد نورلاند أن الحكومة الأمريكية سعيدة بالتشارك عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذه المبادرة المهمة لرعاية السلام والمصالحة، وتعزيز إعادة الإعمار الملموسة التي تمكن النازحين من مجتمعاتهم من العودة بسرعة إلى بيوتهم.

ولفت نورلاند إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء الليبيين في الشرق والغرب والجنوب، لدعم المجتمعات المحلية عبر البلاد مثل مرزق في أثناء تعافيها من الصراع، وبنائها مستقبلا أفضل.

وقال السفير نورلاند: “أنا ممتن لفرصة التحدث إلى وزير الحكم المحلي التومي، لمناقشة دعم الولايات المتحدة السلم والمصالحة، وإعادة الإعمار في المجتمعات في جميع أنحاء ليبيا. سوف تواصل الولايات المتحدة العمل مع الشركاء الليبيين في الشرق والغرب والجنوب، لمساعدة المجتمعات المحلية على التعافي من الصراع”.

وشارك في الاجتماع كل من وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، إلى جانب ممثلين عن المجلس التسييري وأعيان مرزق، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، والقائم بالأعمال الأمريكي جيرمي برنت.