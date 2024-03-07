خلال لقاء نورلاند.. الكوني واللافي يرحبان بأي مبادرة سياسية أممية لإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

رحب النائبان بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، بأي مبادرة سياسية في إطار البعثة الأممية، تمكن من إجراء الانتخابات، وإنهاء الانقسام السياسي.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، رحب النائبان بأي مبادرة سياسية تمكن من إجراء الانتخابات، وإنهاء الانقسام السياسي كضرورة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

معالجة الانسداد السياسي للوصول للانتخابات

جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الخميس، بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند ، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، جيرمى برنت.

وبحث اللقاء آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وسبل معالجة حالة الانسداد السياسي، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ملف المصالحة

وتناول النائبان مع المبعوث الأمريكي مستجدات ملف المصالحة الذي وصل مراحل متقدمة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في عديد المجالات لاسيما الاقتصادية والأمنية بتأمين الحدود الجنوبية، وإقامة تنمية مكانية في قرى ومدن مناطق الجنوب، والعمل على حلحلة التحديات الاقتصادية في البلاد.

و أكد ريتشارد نورلاند، استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار للوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي، ولجهود عقد المؤتمر الجامع خلال هذا العام، كأحد ضمانات تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.

ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها المبعوث الأمريكي مع مختلف الأطراف والجهات الفاعلة في ليبيا بشأن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يترقبها الليبيون.