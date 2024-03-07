بعد تصريحات نورلاند عن حماية الدينار من التدهور.. الدولار يتراجع بالسوق الرسمية

أخبار ليبيا 24

أظهرت أسعار أبرز العملات الدولية تباينا في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الخميس، مقارنة التعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.82 دينار أمس، حسب جدول أسعار الصرف المعلن من مصرف ليبيا المركزي.

في حين ارتفع سعر صرف اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.24 دينار أمس، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار.

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.15 دينار، وانخفض اليوان الصيني إلى 0.66 دينار مقابل 0.67 دينار أمس.

وأمس الأربعاء، قال مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إنّه اتفق مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي على أن ليبيا بحاجة إلى ميزانية موحدة وحماية الدينار الليبي من التدهور في السوق الموازي.

جاء ذلك في تغريدة للسفارة الأمريكية على منصة “إكس”. نورلاند قال: “إن على الليبيين أن كيف يتم إنفاق ثروة بلادهم”.

وأضاف نورلاند، أنه اتفق مع الكبير على ضرورة إضفاء الشفافية والمساءلة على الانفاق العام ومساعدة البنك المركزي على حماية قيمة الدينار من مزيد التدهور في السوق الموازية، خاصة في ضوء التقارير التي تفيد بأن العملة المزيفة المستوردة يتم استخدامها لشراء الدولار واليورو.