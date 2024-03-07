الصول: مجلس النواب غير مسؤول عن السياسة النقدية

أخبار ليبيا 24

اعتبر علي الصول، عضو مجلس النواب، أن ما تتداوله وسائل الاعلام بموافقة لجنة المالية بالبرلمان، على مقترح الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، غير صحيح وخاصة في نقطة رفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

وأوضح الصول أن لجنة المالية بالبرلمان مازالت تدرس المقترح، لافتا إلى أن اختصاصها ينحصر في إبداء رأي وليس موافقة أو رفض، مشددا على أن النواب يرفض ماجاء في المقترح برفع سقف الصرف الدينار ، مشيرا إلى أن مجلس النواب لا يختص بهذا الأمر ولكنه اختصاص أصيل لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

الصول: بعض البنود في مقترح الكبير متوافق عليها من أعضاء النواب والدولة

وأكد الصول أن بعض البنود في مقترح الكبير متوافق عليها من أعضاء النواب والدولة ومنها تشكيل حكومة موحدة بميزانية واحدة وتحت رقابة أذرع مجلس النواب الرقابية، محملا مسؤولية الاخفاق الاقتصادي الذي يحدث في ليبيا من انخفاض قيمة الدينار وارتفاع الأسعار للكبير ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، موضحا أن مجلس النواب بلجانه ورئاسته غير مسؤول عن السياسة النقدية.

وأضاف الصول أن أعضاء مجلس النواب مُعترضون على مقترح فرض ضريبة على سعر الصرف، مطالبا الصديق الكبير بأن يُنقذ البلاد دون رفع السعر، مشيرا إلى أن تعديل سعر الصرف هو اختصاص أصيل للمصرف المركزي، ولا يحق للجنة المالية الموافقة أو الرفض، فاختصاص النواب تشريعي ولا دخل له بالسياسة النقدية.