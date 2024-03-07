الشويهدي: نورلاند وباتيلي سبب الأزمة السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال جلال الشويهدي، عضو مجلس النواب، إنه لا يثق في أي كلمة يقولها المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند، أو المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لأنهما سبب الأزمة السياسية في ليبيا.

وأوضح الشويهدي أن حل الأزمة واضح وهو إجراء الانتخابات وفقا لقوانين لجنة (6+6)، متسائلا عن علاقة نورلاند وباتيلي بـ هذا الأمر، مشددا على أن المبعوثين الأمميين هم سبب تعقيد المشهد السياسي بتقاريرهم المزورة وغير الصحيحة.

وتساءل الشويهدي عن سبب عدم تسليم حكومة الدبيبة منتهية الولاية لحكومة أخرى تشرف على الانتخابات، إذا كانت تريد الانتخابات في ليبيا، مشددا على رفض الجميع لأن تُجري حكومة الدبيبة منتهية الولاية الانتخابات، لأنها غير نزيهة.

الشويهدي: الدبيبة يريد قلب الرأي العام على مجلس النواب

وشدد الشويهدي على أن ادعاءات الدبيبة بأن النواب هم سبب تأخر المرتبات غير صحيح، لافتا إلى أن الحكومة هي مصدر المرتبات، معتبرا أنه يريد قلب الرأي العام على مجلس النواب، مضيفا أن الدبيبة ذكر أن مصادره الأمنية رصدت شراء 200 مليون دولار في أسبوع فكيف تم سحبها أمامه وأمام مصادره؟

وتواجه البعثة الأممية ومبعوثها انتقادات، حيث يرى عديد من السياسيين في ليبيا، أن باتيلي حاد عن الهدف الأساسي هو دعم الأطراف الليبية لتحقيق الاستقرار من خلال تسوية سياسية سلمية، مشددين على أن السبيل إلى الخروج من الأزمة يستلزم حل جميع المسائل التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021 من خلال المفاوضات والتوافق على تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الرئيسية.