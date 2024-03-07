الشركسي: تكالة سيكون في موقف محرج حال رفض مخرجات تونس

أخبار ليبيا 24

أكد أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، أن 79 برلمانياً و51 من مجلس الدولة وقعوا على محضر الاجتماع الذي تم في تونس الأيام القليلة الماضية.

وتوقع الشركسي أن تطرح مخرجات اجتماع تونس للنقاش والتصويت قريباً تحت قبة مجلس النواب لإقرارها، معتبرا أن نشر صورة محضر الاجتماع وصورة الأعضاء على الموقع الرسمي لمجلس النواب، بمثابة إشارة لـ تأييد رئيس المجلس عقيلة صالح للاجتماع، موضحا أن مخرجات اللقاء تتوافق مع مساعي البرلمان بتشكيل حكومة جديدة.

واعتبر الشركسي أن رئيس مجلس الدولة محمد تكالة فقط هو من سيكون في موقف محرج بمواجهة كتلة تمثل الأغلبية في مجلسه؛ مشيرا إلى أنه في حال إصراره على رفض مناقشة هذه المخرجات سيتضح للجميع مدى انحيازه لبقاء الحكومة منتهية الولاية ورئيسها عبدالحميد الدبيبة.

الشركسي: لجان التواصل تعمل على عقد اجتماع لها قريباً

وشدد الشركسي على أن وجود مصالح خاصة للسياسيين في تشكيل حكومة جديدة لا يتناقض مع تحقيق المصلحة الوطنية، كما يحاول البعض أن يصور الأمر، مرجحاً أن أي سياسي في العالم تحركه المصالح الخاصة، لكن الفارق هو هل تتفق وتنسجم مصلحته مع المصلحة الوطنية أم تضر بها؟

وأوضح الشركسي أنه مع الدفع في اتجاه إجراء تغيير وحل سياسي شامل، بهدف إجراء الانتخابات حتى لو تحقق في هذا الإطار بعض المصالح، مشيرا إلى أن لجان التواصل الناتجة عن اجتماع تونس تعمل على عقد اجتماع لها قريباً بأحد الدول لمتابعة تنفيذ مخرجات تونس، والتحضير لعقد اجتماع في ليبيا لذات الأعضاء، وآخرين جدد.