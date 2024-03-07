الأهلي بنغازي بطلًا لـ”سوبر السلّة” للمرة الثالثة

أخبار ليبيا 24

توّج الأهلي بنغازي بكأس السوبر الليبي لكرة السلّة للموسم الرياضي 2022/2023 بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 57-55 مساء اليوم الخميس.

وأقيمت المباراة بمجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي، وسط حضور جماهيري كبير من مشجعي الفريقين.

ودخل فريق الأهلي بنغازي للمباراة بصفته بطلًا للدوري الليبي لكرة السلّة، فيما دخلها الاتحاد بصفته بطلًا لكأس ليبيا للموسم الرياضي 2022-2023.

البطولة الثالثة لـ الأهلي بنغازي

وهذه هي المرة الثالثة التي يتوّج فيها الأهلي بنغازي بكأس السوبر في تاريخه، معادلًا بذلك الرقم القياسي فريق النصر، وفقًا للاتحاد الليبي لكرة السلّة. كما أنها هي المرة الثانية على التوالي التي يرفع فيها كأس السوبر لكرة السلّة.

وبخسارته اليوم فشل الاتحاد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري والكأس في التتويج بلقبه الأول بكأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه.

وقاد الفريق البطل المدرب الصربي إيفان جريمتش، بينما قاد فريق الاتحاد المدرب المصري عمر السبخي. واعتمد الفريقين على لاعبين محليين ولاعب واحد محترف لكل منهما.

وسيطر الاتحاد على مجريات اللعب في الشوط الأول من كأس السوبر، منهيًا المواجهة بنتيجة 34-28، لكن منافسه نجح نهاية الأمر في تحقيق اللقب أمام جماهيره الغفيرة.

وهذه هي المرة الحادية عشر في تاريخ ليبيا التي تقام فيها بطولة كأس السوبر لكرة السلّة.