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الأبلق: لجنة مشتركة من النواب والدولة تعمل على عقد اجتماع ثان

7 مارس، 2024 12:27 ص
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عمار الأبلق
عمار الأبلق

أخبار ليبيا 24

رهن عمار الأبلق، عضو مجلس النواب، تبني رئاستي مجلس النواب ومجلس الدولة لمخرجات اجتماع أعضاء المجلسين في تونس قبل أسبوع، بزيادة عدد الأعضاء، الذين سيشاركون في الاجتماع الثاني الجاري الإعداد له حالياً، وتأييدهم لما صدر من مخرجات.

وأوضح الأبلق في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن هناك لجنة مشتركة من المجلسين تعمل على عقد اجتماع ثان، يستهدف ضم عدد أكبر من الأعضاء، لافتا إلى أنه إذا تحقق هذا الأمر فسيكون بالإمكان الدعوة لعقد جلسة مشتركة رسمية للمجلسين، ويتم طرح المخرجات وتبنيها.

وأكد عضو مجلس النواب أن الفجوة لا تزال متسعة بين عقيلة صالح ومحمد تكالة حول القوانين الانتخابية، معتبرة أن عقد جلسة مشتركة بين المجلسين لطرح الانتقادات كافة حول القوانين الانتخابية قد يصل فعلياً لصياغات مشتركة يتم القبول بها من قبل الجميع.

مصير مخرجات اجتماع تونس

ورغم ترحيب بعض القوى السياسية بنتائج اجتماع 120 من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة في تونس قبل أسبوع، فإن مصير مخرجاته لا تزال مجهولة حتى الآن.

واتفق المجتمعون في تونس على ثماني نقاط، أبرزها تشكيل حكومة موحدة جديدة، تعمل على الإعداد للانتخابات، لكن بعض المراقبين يرون أن هناك شكوكاً حول إمكانية اعتماد المجلسين لهذه النتائج، لافتين إلى عدم صدور أي تعليق من قبل رئيسي النواب والدولة، حول اجتماع تونس ومخرجاته.

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7 مارس، 2024 12:27 ص
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