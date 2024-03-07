اعتدال حالة الطقس في معظم مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقعت إدارة التنبؤات الجوية التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تكون الأجواء معتدلة على معظم مناطق البلاد، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع على المناطق الغربية.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا من مساء الغد على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20–23)مْ, وتسجل زيادة من يوم الغد.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17–22)مْ.

وفي الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23–28)مْ

بينما في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجياً يوم الغد إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23–29)مْ.