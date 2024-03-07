إيطاليا تفضح كذب حكومة الدبيبة ودفاعها عن مجرم “هدد أمنها”

أخبار ليبيا 24

فضح وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، بعدما أكد أن المواطن الليبي المرحل من إيطاليا إرهابي.

بدأت قضية إعادة المواطن الليبي المدان في إيطاليا بما أعلنته وزارة العدل بحكومة الدبيبة، إذ قالت إنها نجحت في إعادته تنفيذًا لاتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين دولتيّ ليبيا وإيطاليا، وبمتابعة شخصية من حليمة إبراهيم وزير العدل، مشيرة إلى أن السجين وصل إلى مطار معيتيقة الدولي الأربعاء، بعد أن جرى ترحيله من قبل السلطات الإيطالية.

لكن يبدو أن السفارة الليبية في روما كان لها رأي آخر، إذ أصدرت بيانًا نفت فيه صحة ما نشرته حكومة الدبيبة، مؤكدة أن السجين المُفرج عنه رُحل إلى ليبيا بعد انتهاء مدة محكوميته، لافتة إلى أنها أصدرت له وثيقة سفر، ورحلته إلى ليبيا، مشددة على أن اتفاقية نقل الأشخاص المحكومين بعقوبات سالبة للحرية الموقعة بين ليبيا وإيطاليا، عام 2023 لم تدخل حيز التنفيذ باعتبارها تحت قيد إجراءات اعتمادها من الجهة المختصة عن الجانب الإيطالي.

وبعد قليل، جاءت المفاجأة، بإعلان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، عبر حسابه على منصة “إكس”، طرد المواطن الليبي لأسباب تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة، وترحيله إلى ليبيا، دون إشارة لأي اتفاقية.

هذه الحالة تظهر تباينًا واضحًا في التصريحات والإجراءات بين الجهات الليبية والإيطالية، ما يؤكد زيادة الاضطرابات والتوترات الدبلوماسية بين البلدين، ويوضح مدى التخبط الذي تعيشه الحكومة التي يبدو أنها باتت على أعتاب الرحيل.

أسباب رحيل حكومة الدبيبة منتهية الولاية

تواجه حكومة الدبيبة في ليبيا مجموعة من التحديات الهائلة التي تشمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والصراعات السياسية، والمشاكل الدبلوماسية. ويهدف هذا التقرير إلى تحليل هذه المشاكل وتقديم فهم أعمق للتحديات التي تواجه الحكومة الليبية.

المشاكل الاقتصادية

تشهد الاقتصاد الليبي تدهورًا مستمرًا نتيجة للصراعات الداخلية وتداعيات الحرب الأهلية، حيث يعاني الشعب الليبي من ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، فيما تزداد صعوبة إدارة الاقتصاد بسبب الفساد وغياب الاستقرار السياسي.

المشاكل السياسية

تعاني حكومة الدبيبة منتهية الولاية من صعوبات في تحقيق الوحدة الوطنية وإدارة البلاد بشكل فعال، في ظل التحديات في بناء مؤسسات ديمقراطية قوية والتعامل مع طغيان التيارات الإسلامية المتشددة، كما تعمل الفصائل المسلحة المنافسة على زعزعة استقرار البلاد وتعقيد العملية السياسية.

المشاكل الدبلوماسية

تتعرض الحكومة الليبية لضغوط دولية متزايدة بسبب تداعيات الصراع الداخلي على الأمن الإقليمي والاستقرار، حيث تواجه ليبيا تدخلات خارجية متعددة تعقد الوضع السياسي والأمني، فيما تتراجع مصداقية حكومة الدبيبة منتهية الولاية في الساحة الدولية نتيجة لعدم القدرة على التعامل مع القضايا الدولية بفعالية.

القضية الأخيرة

مشكلة إعادة المواطن الليبي المحكوم عليه في إيطاليا تظهر التباين والتناقض في التصريحات بين الجهات الليبية والإيطالية. يعكس هذا الحادث ضعف التنسيق والتعاون بين الحكومات المعنية ويزيد من التوترات الدبلوماسية.

وهذا يعني أن حكومة الدبيبة في ليبيا تواجه تحديات هائلة تشمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والصراعات السياسية، والمشاكل الدبلوماسية، فيما يتطلب حل هذه المشاكل جهود مشتركة من جميع الأطراف الداخلية والدولية لتعزيز الاستقرار والتنمية في ليبيا، عبر حكومة موحدة تستطيع لم شمل البلاد.