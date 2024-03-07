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إيراد ليبيا خلال شهري يناير وفبراير 2024

7 مارس، 2024 8:44 م
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إيراد ليبيا خلال تلك الفترة بلغ 14.5 مليار دينار ليبي

أخبار ليبيا 24

كشف مصرف ليبيا المركزي عن حجم إيراد ليبيا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين قائلًا إن ذلك يأتي في إطار استراتيجيته لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية.

وقال مصرف ليبيا المركزي، إن الإيراد العام خلال تلك الفترة بلغ 14.5 مليار دينار ليبي، مقابل إنفاق بلغ 10.9 مليار دينار.

تفاصيل حجم إيراد ليبيا

وأوضح مصرف ليبيا المركزي، أن إيراد مبيعات النفط بلغ 12 مليار، بينما بلغ إيراد الإتاوات نفطية بلغ 02 مليار دينار. وذكر أن إيراد الضرائب بلغ 52 مليون دينار وإيراد الجمارك بلغ 65 مليون، بينما لم يسجل أي إيراد من الاتصالات.

وأضاف مصرف ليبيا المركزي، أن إيراد بيع المحروقات محليا بلغ 30 مليون وأن الإيراد الوارد إليه من مراقبات الخدمات المالية بالمدن نظير خدمات عامة بلغ 219 مليون.

 

حجم إيراد ليبيا خلال شهري يناير وفبراير 2024
حجم إيراد ليبيا خلال شهري يناير وفبراير 2024
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7 مارس، 2024 8:44 م
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