أبوزريبة يبحث القوانين واللوائح المنظمة للعمالة الوافدة داخل البلاد 

أخبار ليبيا 24

عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، عصام أبوزريبة، اجتماعا أمنيا موسعا في بنغازي لمناقشة القوانين واللوائح المنظمة للعمالة الوافدة داخل البلاد.

وحضر اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء، رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء “صلاح هويدي”، ورئيس جهاز الهجرة غير الشرعية اللواء “نوري الساعدي”، ومساعد رئيس مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية اللواء “فيصل المحجوب”، ورئيس فرع مباحث جوازات بنغازي، العميد “سالم المغيربي”، ومندوب عن وزارة العمل “سالم القذافي”.

وناقش الاجتماع قضايا الهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها، بالإضافة إلى الأوضاع التي يواجهها المهاجرون غير الشرعيين وكيفية ترحيلهم وعودتهم إلى بلدانهم كما تم التركيز على دور المنظمات الدولية المعنية بشؤون الهجرة في هذا الصدد.

كما ناقش الاجتماع أوضاع المنافذ الحدودية والتحديات التي تواجهها في ضبط العمالة الوافدة وتنظيم دخولها وإجراءات تسجيلها من قبل مصلحة الجوازات، وتم التأكيد على الحاجة إلى ضمانات قانونية لتأشيرات دخول العمالة الوافدة وفقًا لأغراضهم المحددة.

وتم التركيز أيضًا على إجراءات حصر العمالة الوافدة داخل البلاد وتنظيم وجودهم واستفادة البلاد منهم بعد التأكد من استيفاء الشروط النظامية اللازمة، واستعراض آليات جلب وتشغيل العمالة الوافدة ومتطلبات تسجيلها من قبل أرباب العمل، بالإضافة إلى المبالغ المالية المفروضة عليهم ومدة إقامتهم في البلاد وفقًا للتشريعات النافذة في ليبيا، وآليات مكافحة المخالفات المتعلقة بجوازات السفر والإقامة بالنسبة للعمالة الوافدة.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على إعداد تقرير شامل حول أوضاع العمالة الوافدة وتواجدهم داخل البلاد، بالإضافة إلى مراجعة القوانين واللوائح المنظمة لعملهم والتواصل مع الجهات التشريعية لوضع وتشريع قوانين جديدة تتماشى مع الظروف الحالية والهدف منها التعامل بأساليب إدارية وقانونية متقدمة في قضايا الهجرة غير الشرعية وتشغيل العمالة الوافدة.